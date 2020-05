Schalke treft tegen Dortmund meest waardevolle Bundesliga-speler

De Bundesliga wordt zaterdag weer hervat. Na twee maanden zonder voetbal gaat de bal weer rollen in de Duitse hoogste afdeling. Schalke 04 was voor de onderbreking bezig aan een vrije val en zakte af naar de zesde plaats op de ranglijst. Borussia Dortmund was in de competitie juist op stoom en voerde de druk op koploper Bayern München op. In Dortmund komen de twee rivalen elkaar tegen. Opta beschouwt voor op de Kohlenpott-derby in het Signal Iduna Park, zaterdag vanaf 15.30 uur.

o Dit wordt de 180ste Revierderby. Borussia Dortmund won slechts een van de laatste acht ontmoetingen (2-1 in Gelsenkirchen, december 2018). De laatste derby in Dortmund eindigde in een 2-4 overwinning voor Schalke; de enige Bundesliga-thuisnederlaag onder Lucien Favre.

o Borussia Dortmund stond slechts een punt voor op Schalke voor hun eerste ontmoeting dit Bundesliga-seizoen (0-0), terwijl het gat tussen beide clubs nu veertien punten is. Sinds de winterstop heeft BVB’s Erling Haaland (9) meer dan het dubbele aantal doelpunten van Schalke (4) gemaakt.

o Schalke 04 scoorde slechts 1 keer in de laatste 387 speelminuten in de Bundesliga (Weston McKennie in de uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim), terwijl Dortmund 10 keer trefzeker was in die periode.

Door het coronavirus blijven de tribunes zaterdag leeg.

o Borussia Dortmund kan zaterdag zijn 800ste overwinning in de Bundesliga boeken. Schalke kan zaterdag het 2.500ste tegendoelpunt incasseren (de huidige teller staat op 2.499 tegendoelpunten).

o Borussia Dortmund won zijn laatste wedstrijd voor de coronacrisis met 1-2 op bezoek bij Borussia Mönchengladbach, wat de zevende overwinning in de laatste acht duels betekende. Het team van Favre staat voor het eerst sinds speelronde tien op de tweede plaats van de ranglijst.

o Schalke wacht al zeven wedstrijden op een overwinning: na de 2-0 zege op Gladbach op 17 januari won de club uit Gelsenkirchen geen wedstrijd meer (vier keer gelijk, drie keer verlies). Geen enkele andere Bundesliga-club wacht al zo lang op een zege als het team van trainer David Wagner.

o Schalke won al zes uitwedstrijden op rij niet (drie keer gelijk, drie keer verlies), een langere periode dan ieder andere Bundesliga-ploeg. De laatste uitoverwinning in de competitie dateert van 23 november (1-2 tegen Werder Bremen). Tussen februari en mei 2015 kende de club een langere periode zonder uitzege: 9 duels.

De indrukwekkende statistieken van Jadon Sancho bij Borussia Dortmund

o Schalke is er niet in geslaagd om te scoren in de laatste vier uitwedstrijden in de Bundesliga in 2020. De laatste keer dat dit gebeurde, was tussen september en november 2001. Tussen april en september 1998 kwam Schalke voor een langere periode niet tot scoren in wedstrijden buiten Gelsenkirchen: 5 duels.

o Jadon Sancho was direct betrokken bij minimaal een doelpunt in zijn laatste acht competitiewedstrijden voor Dortmund. Hij is vaker direct betrokken bij meer Bundesliga-goals dan welke speler dan ook in de competitie: 29 (14 goals, 15 assists).

o Schalke’s Amine Harit is vaker direct betrokken bij goals in de Bundesliga dan al zijn ploeggenoten (6 goals, 4 assists), maar was dat niet in zijn laatste negen wedstrijden (Schalke heeft geen van al die duels gewonnen). Schalke won iedere wedstrijd waarin Harit direct betrokken was bij een goal (7).