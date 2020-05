TOTO's tips: garantie op spektakel tijdens de Kohlenpott-derby

Na maanden zonder competitief voetbal op de Europese velden, mogen we weer! De Duitse Bundesliga is de eerste competitie die wordt hervat en de Kohlenpott-derby is één van de wedstrijden op het programma. Wedstrijden tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 staan vaak garant voor spektakel, een duel waar wij eindelijk weer op vooruitblikken met TOTO.

Het geel van Dortmund en het blauw van Schalke zal deze zaterdag minder aanwezig zijn op de tribunes dan iedereen gewend is, maar het zal de ploegen hopelijk niet weerhouden van het weggeven van een galavoorstelling. De laatste edities van BVB - Schalke in Dortmund eindigden in 2-4 en 4-4, een garantie voor doelpunten dus. Ook dit seizoen vallen er veel treffers in het Signal Iduna Park, de thuishaven van Borussia Dortmund. In 12 duels scoorde de thuisploeg liefst 41 keer en kreeg het 10 tegendoelpunten. Het totale aantal van 51 doelpunten is het hoogste in een stadion dit Bundesliga-seizoen.

Dat er veel gescoord wordt in de derby is lang niet altijd in het voordeel van Borussia Dortmund geweest. Gezien de stand op de ranglijst zou de thuisploeg de favoriet moeten zijn, maar in totaal won BVB slechts één van de laatste acht ontmoetingen met Schalke in de Bundesliga. Dat was in december 2018: een 1-2 uitzege. In eigen huis wacht de ploeg van Lucien Favre zelfs al sinds november 2015 op een overwinning op de rivaal. Toen werd er met 3-2 gewonnen, maar van de drie duels erna werden er twee gelijkgespeeld en één verloren.

De grote man aan de kant van Borussia Dortmund dit seizoen is zonder twijfel Jadon Sancho. In dertien van zijn laatste veertien competitieduels was hij goed voor een treffer of assist (elf goals, tien assists). In totaal was de buitenspeler deze jaargang direct betrokken bij 29 goals in de Bundesliga (14 goals, 15 assists), waarmee hij zich voor nu de meest waardevolle speler van de competitie mag noemen. De maker van de laatste Bundesliga-treffer in het Signal Iduna Park zal maar wat graag ook de eerste goal na de onderbreking voor zijn rekening nemen.

