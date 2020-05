Bekerheld kiest na botsing met Hyballa voor pikant dienstverband bij rivaal

Willem Weijs is per 1 juli de nieuwe trainer van het Onder-21-elftal van Willem II, zo meldt de Tilburgse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 33-jarige coach was tot kort actief bij NAC Breda, waar hij vertrok na onenigheid met hoofdtrainer Peter Hyballa. Weijs, die ook bij het eerste elftal zal worden betrokken, heeft bij Willem II zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.

"Tijdens gesprekken met Joris Mathijsen (technisch directeur, red.), Bastiaan Riemersma (hoofd opleidingen, red.) en trainer Adrie Koster merkte ik dat mijn voetbalvisie aansluit bij die van Willem II", reageert Weijs op zijn aanstelling in Tilburg. "Ik streef aanvallend en dominant voetbal na en wil ook graag de mensen vermaken met verzorgd voetbal. Het is aan mij om samen met mijn nieuwe collega’s jeugdspelers zo optimaal mogelijk voor te bereiden om een profbestaan. Uit ervaring weet ik wat van eerste elftalspelers gevraagd wordt en dat proces ernaartoe willen we voor de talenten zo goed mogelijk begeleiden." Weijs hoopt deze zomer de UEFA PRO-cursus af te ronden.

Riemersma is blij met de komst van Weijs en verwijst naar diens verleden als jeugdtrainer bij Ajax en PSV. "Willem is een talentvolle trainer die al op jonge leeftijd bij topclubs heeft gewerkt en in Breda naast jeugdtrainer ook werkzaam is geweest rondom het eerste elftal. Dat is belangrijke ervaring die hij meeneemt naar de voetbalacademie", zo benadrukt de opleider van Willem II. "Met de jeugdteams die hij in zijn loopbaan coachte, heeft hij altijd de aanval gezocht en mooie resultaten behaald. Naast het trainen van jeugd, willen wij bij Willem II ook graag trainers de kans geven zich te ontwikkelen. Daarvoor krijgt Willem bij ons alle ruimte."

Weijs, die bij NAC als interim-trainer werd aangesteld na het ontslag van Ruud Brood, weigerde na de entree van Hyballa in Breda om terugkeren te keren naar Jong NAC. Hij voelde daarnaast niets voor een functie als assistent-trainer bij de hoofdmacht onder Hyballa, waarna NAC en Weijs in maart besloten de samenwerking stop te zetten. Weijs was uiteindelijk vijf duels interim-trainer van NAC, dat onder zijn leiding PSV (2-0) uitschakelde in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.