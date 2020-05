Rabiot voert gesprekken over Premier League-transfer

Paul-Georges Ntep heeft een nieuw club gevonden. De aanvaller, die in februari transfervrij vertrok bij VfL Wolfsburg, heeft onderdak gevonden bij het Franse Guingamp. (Kicker)

Norwich City slaat een transfervrije slag in Duitsland. Aanvaller Sebastian Soto heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de Premier League-club over een toekomstig dienstverband. (BILD)

De middenvelder van Juventus is gewild, want ook Everton heeft al contact gehad met de entourage van de Fransman.

Paris Saint-Germain wil graag een jaar langer door met Thiago Silva. De topclub verlangt dan wel een salarisverlaging bij de verdediger, die nu circa veertien miljoen euro per seizoen opstrijkt. (Foot Mercato)