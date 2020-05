Mourinho slaat terug naar media: ‘Daar heb ik helemaal niet om gevraagd’

Volgens verschillende Engelse media zou José Mourinho woensdag tijdens een vergadering met alle managers in de Premier League zijn zorgen hebben geuit over de hervatting van de competitie. De berichtgeving klopt echter niet, zo benadrukt de manager van Tottenham Hotspur een dag later. Mourinho is niet uit op uitstel van de hervatting, al blijft hij bezorgd over de fysieke gesteldheid van spelers tijdens de coronacrisis.

"Ik herken mij niet in het beeld dat over mij is geschetst in de media. Ik heb helemaal niet om uitstel gevraagd", zo valt te lezen in een verklaring van Mourinho die is afgegeven door Tottenham. "Ik wil graag weer trainen en kan niet wachten op het moment dat er weer wordt gespeeld in de Premier League, mits het veilig en verantwoord is. Zeker nu we in andere Europese landen zien dat er wordt gewerkt aan het hervatten van de competitie."

Mourinho is blij met de professionele houding die de spelers van Tottenham tentoonspreiden tijdens de coronacrisis. "Hun conditie is daardoor nog steeds op peil. Over hun professionaliteit, passie en toewijding heb ik niets te klagen. Er is keihard gewerkt tijdens de aangepaste trainingen en geïsoleerde loopsessies, nu we weer gebruik kunnen maken van het trainingscomplex. De spelers hebben hun huiswerk goed gedaan en we wachten nu op goedkeuring wat betreft het trainen in kleine groepjes. Daar sta ik overigens volledig achter."

De Portugese manager kwam in april nog negatief in het nieuws, toen hij met drie spelers van Tottenham was gesignaleerd in een park in Londen, ondanks de strikte maatregelen omtrent de coronacrisis. Mourinho bood zijn excuses aan nadat er beelden waren verschenen op de sociale media. "Ik accepteer dat mijn acties niet in overeenstemming waren met het protocol van de overheid en dat we alleen contact moeten hebben met mensen die deel uit maken van het eigen huishouden", zo liet hij weten in een reactie aan de BBC.