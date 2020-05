‘De test van De Boer was negatief, je schrikt je rot, dan komt het erg dichtbij’

Vanwege de coronacrisis ligt de Major League Soccer voorlopig stil, waardoor Frank de Boer zijn werk als trainer van Atlanta United niet kan doen. De voormalig oefenmeester van Ajax vertoonde symptomen van het coronavirus, maar het bleek uiteindelijk loos alarm te zijn. Desondanks zijn het zorgelijke tijden in de Verenigde Staten, weet ook assistent-trainer Bob de Klerk.

"Frank is getest (in april, red.) en die test viel gelukkig negatief uit. Je schrikt je rot. Dan komt het wel erg dichtbij", benadrukt De Klerk donderdag in een interview met De Telegraaf. De rechterhand van De Boer in Atlanta constateert een zorgwekkende ontwikkeling wat betreft het coronavirus. "Amerika loopt wat achter met de coronacrisis ten opzichte van Europa." In de Verenigde Staten zijn circa anderhalf miljoen mensen besmet met het coronavirus, terwijl er inmiddels bijna 85.000 sterftegevallen bekend zijn.

"In sommige landen gaat mondjesmaat alweer wat open, zoals in Nederland. Maar hier in Amerika is het een puinhoop", legt De Klerk de vinger op de zere plek. "Barack Obama laat weten dat de huidige president Donald Trump eigenlijk chaotisch opereert, hij komt met te weinig oplossingen, er zijn ook veel te weinig testen. Trump roept dan dat de economie weer op gang moet komen en de gouverneur van deze staat (Brian Kemp, red.) gooit het per 1 mei ook open, ondanks dat de burgemeester van Atlanta dit geen goed idee vindt. Het aantal coronabesmettingen loopt nog steeds op."

"Wat je nu krijgt is dat mensen uit andere staten, waar de economie op slot zit, naar Georgia komen". De Klerk komt gelijk met cijfers aanzetten. "Er is al een toename van zo’n 50.000 tot 60.000 toeristen. Dat kan Georgia wel goed opvangen, omdat het groot is, maar waar ik bang voor ben is dat Georgia wel eens het epicentrum van het coronavirus kan worden. Daar word je niet vrolijk van." Desondanks is de training bij Atlanta United onlangs hervat. "Wel alles volgens protocollen. Dus in kleine groepjes, afstand bewaren, hand wassen en na de training niet douchen, maar direct naar huis. Niet alle clubs zijn begonnen. Veel ploegen zitten nog midden in de coronacrisis, zoals in New York."

De Klerk weet niet wanneer Atlanta United weer actief is in de Major League Soccer. " Wellicht in juni al, maar het kan ook juli worden. Een ander plan is dat we met alle clubs op een plek ergens in Amerika gaan zitten in een groot hotel met alle faciliteiten, om de competitie zo af te maken. Want ook in Amerika is soccer big business", aldus de assistent van De Boer.