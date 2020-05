Besiktas meldt maand voor hervatting nog eens acht besmettingsgevallen

Besiktas meldt donderdag via de officiële kanalen acht nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus, nadat er uitgebreid onderzoek is gedaan door clubarts Tekin Kerem Ülkü. Alle spelers, stafleden en overige medewerkers van de club werden woensdag voor de tweede maal onderzocht en de acht mensen die het coronavirus hebben opgelopen worden de komende tijd behandeld. Namen zijn niet wereldkundig gemaakt, waardoor het niet bekend is of Jeremain Lens tussen de besmettingsgevallen zit.

De Turkse topclub bracht vorige week naar buiten dat een speler en een staflid besmet waren geraakt, zonder daarbij in te gaan op specifieke namen. Kort daarvoor waren alle medewerkers van Besiktas getest op het coronavirus, waarna de A-selectie de training hervatte. Het tweetal werd gelijk onder medisch toezicht geplaatst en de acht personen die het virus een week later hebben opgelopen zullen eveneens medische zorg ontvangen.

Bij Fatih Terim, trainer van Galatasaray, werd in maart het coronavirus geconstateerd. Enkele dagen later kreeg voormalig international Rüstü Reçber dezelfde boodschap. Desondanks wil Nihat Özdemir, voorzitter van de Turkse voetbalbond, dat de Süper Lig omstreeks 12 juni wordt hervat. Het is de bedoeling dat de competitie in Turkije eind juli is afgerond, al zullen de resterende duels wel zonder publiek worden afgewerkt. In Turkije zijn inmiddels ruim 143.000 gevallen bekend van besmetting met het coronavirus en volgens de officiële cijfers zijn er bijna 4.000 mensen overleden.