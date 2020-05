Kamp-Tévez reageert furieus: ‘Neville heeft zijn huiswerk niet gedaan’

Gary Neville was in The Football Show van Sky Sports lovend over het aanvalstrio van Manchester United in het seizoen 2007/08, bestaande uit Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney en Carlos Tévez. De oud-rechtsback van the Red Devils vond echter ook dat laatstgenoemde aanvaller er de kantjes vanaf liep in zijn laatste seizoen op Old Trafford. De uitspraken van Neville zijn Kia Joorabchian, de zaakwaarnemer van Tévez, in het verkeerde keelgat geschoten.

"In zijn tweede seizoen deed Tévez niet meer zo zijn best", zo blikte Neville eerder deze week terug op de gebeurtenissen in de jaargang 2008/09. "Ik vond het echt jammer dat hij zich niet langer professioneel opstelde. Hij was steeds vaker geblesseerd en kwam geregeld te laat opdagen voor de training." De Argentijnse aanvaller koos in de zomer van 2009 voor de veelbesproken overstap naar buurman Manchester City, dat de spits uiteindelijk vier seizoenen onder contract had staan.

Joorabchian kan zich totaal niet vinden in de kritiek van Neville richting de inmiddels 36-jarige spits. "Hij wilde juist heel erg graag voor Manchester United spelen. Carlos kwam dat seizoen tot vijftien doelpunten en zeven assists, zijn statistieken waren dus prima. Hij was altijd inzetbaar, behalve in de drie wedstrijden die hij miste vanwege een blessure." Tévez kwam uiteindelijk tot 34 treffers en 14 assists in 99 duels in het shirt van Manchester United.

"Ik denk dat Neville juist degene is die zich niet professioneel opstelt, want hij heeft duidelijk zijn huiswerk niet gedaan door als verslaggever te zeggen dat Carlos geen echte professional was", voegt Joorabchian daaraan toe. "Hij heeft mij of anderen nooit gebeld om te vragen wat er nou precies is gebeurd in dat tweede seizoen. Het enige dat Neville doet is steeds commentaar leveren als analist. Carlos heeft twee of drie keer zoveel prijzen gewonnen en is overal succesvol geweest."