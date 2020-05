Tagliafico constateert ‘vreemd beleid’: ‘Maar wat doen wij dan tot september?’

De Bundesliga wordt dit weekeinde hervat, terwijl er in Engeland en Spanje plannen zijn om op korte termijn weer te voetballen. De Eredivisie echter is onlangs definitief stilgelegd door de KNVB, vanwege de aanhoudende coronacrisis. Nicolás Tagliafico zet in een interview met het Argentijnse Radio Continental vraagtekens bij het beleid van de overheid ten aanzien van de zomermaanden.

"Het is vreemd", concludeert de linksback van Ajax in het vraaggesprek. "De Nederlandse regering heeft besloten om geen evenementen met veel publiek, zoals bij festivals, concerten en sport, toe te laten tot 1 september." Tagliafico ziet wat dat betreft een duidelijk verschil met de mentaliteit in andere Europese landen. "Andere competities beginnen binnenkort weer, maar wat doen wij hier dan tot september?"

Het is nog niet bekend wanneer het seizoen 2020/21 begint, wat volgens Tagliafico voor problemen kan zorgen. "We hebben nu vakantie, maar kunnen niets uitvoeren. Ajax geeft ons nu drie weken vakantie, daarna kunnen we weer drie weken trainen. En daarna krijgen we wéér drie weken vakantie. Dat is behoorlijk vreemd. Het is op deze manier erg lastig trainen." Tagliafico legt uit waarom dat zo is. "Als ik niet iedere dag train, dan voel ik me snel uitgeput. Ik train nu drie dagen per week op de club."

Tagliafico geeft nog een reden aan waarom hij de komende tijd in topconditie wil blijven. "Als ik bij Ajax vertrek, en dat is momenteel nog onzeker, wil ik dat mijn conditie zo goed mogelijk is", aldus de vleugelverdediger, wiens contract in Amsterdam nog twee jaar doorloopt. Het is echter niet uit te sluiten dat hij deze zomer van club wisselt. "Ajax is een fantastische club, maar de Eredivisie is niet zo sterk." De linksback heeft zo zijn voorkeuren, al wil hij niet specifiek op clubs ingaan. "De Premier League is voor mij wel de beste competitie ter wereld. LaLiga is de nummer twee en daarna volgt de Serie A. Als er een mogelijkheid voorbijkomt, dan gaan we die bespreken."