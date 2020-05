‘Ajax is na eerder afgewezen bod van 20 miljoen weer bereid te praten’

De toekomst van Sergiño Dest is al geruime tijd onderwerp van gesprek en de naam van de rechtsback van Ajax wordt nog altijd in verband gebracht met een overstap naar Bayern München. Sky Deutschland weet donderdag te melden dat der Rekordmeister een stapje dichterbij de komst van Dest is, aangezien Ajax weer bereid zou zijn om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Het Duitse medium bericht dat Dest zijn zinnen heeft gezet op een zomerse overstap naar een topclub en daarom graag naar Bayern wil verkassen. Vanuit de Johan Cruijff ArenA was er de afgelopen weken sprake van ‘radiostilte’, maar inmiddels hebben de Amsterdammers zich weer bereid getoond om in gesprek te gaan met de Duitse grootmacht.

Omdat ook Bayern zich weer op andere zaken dan de coronacrisis kan richten, is de verwachting dat de twee partijen in de aankomende periode de onderhandelingen zullen vervolgen. Sky benadrukt dat eerder berichten die stelden dat Dest hoe dan ook nog een seizoen bij Ajax blijft niet op waarheid berusten: op dit moment zouden alle opties nog open zijn.

Hoeveel Ajax voor Dest wenst te ontvangen is nog niet helemaal duidelijk. Bayern had in januari twintig miljoen euro over voor de negentienjarige vleugelverdediger, maar dat bedrag werd destijds door directeur voetbalzaken Marc Overmars naar de prullenbak verwezen. Bayern werd eerder deze week overigens ook in verband gebracht met de komst van Barcelona-rechtsback Nélson Semedo. Hij zal met een transfersom van vijftig miljoen echter fors duurder uitvallend dan Dest.