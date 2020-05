Boëtius verrassend slachtoffer komst landgenoot: ‘Hij ging er niet op vooruit’

Zaterdag rolt de bal met de herstart van de Bundesliga weer in een van de grootste competities van Europa en de ogen van miljoenen voetballiefhebbers verspreid over de hele wereld zullen gericht zijn op de ontwikkelingen in Duitsland. Voor de Nederlandse voetbalfans spelen er met onder meer Bas Dost, Daley Sinkgraven, Davy Klaassen, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst bovendien een flink aantal bekende gezichten in de Duitse hoogste afdeling. Van een andere Nederlander is het echter nog maar de vraag of hij in actie komt: Jean-Paul Boëtius belandde in de laatste wedstrijden voordat het voetbal stil kwam te liggen door de coronacrisis op de bank bij FSV Mainz 05 en het lijkt erop dat hij voorlopig geduld zal moeten tonen. De aanvallend ingestelde middenvelder is bij die Nullfünfer het slachtoffer geworden van de komst van een landgenoot die op het eerste gezicht helemaal geen directe concurrent zou moeten zijn.

Door Robin Bruggeman

Boëtius is sinds de zomer van 2018 actief in Mainz, dat Feyenoord destijds 3,5 miljoen euro betaalde voor zijn komst. De aanvaller sloot daarmee een teleurstellende tweede dienstverband in Rotterdam af, nadat hij een jaar eerder was overgekomen van FC Basel. Bij de club waar hij ook zijn opleiding genoot wist Boëtius in het seizoen 2017/18 geen potten te breken en zijn laatste weken in De Kuip werden overschaduwd door een aantal aanvaringen met toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Een overgang naar Mainz gold dus als een win-winsituatie voor alle betrokken partijen en Boëtius beleefde een geslaagd eerste jaar in de Bundesliga, waarin hij veel speeltijd kreeg en ook aanvallend zijn stempel wist te drukken. In dertig competitiewedstrijden produceerde hij vier doelpunten en zeven assists, waarmee hij laatstgenoemde categorie aanvoerde onder alle spelers van Mainz.

De enkelvoudig international van het Nederlands elftal trok deze lijn ook door in de eerste seizoenshelft van het huidige seizoen en geldt op papier als een van de meest waardevolle spelers van Mainz in de huidige voetbaljaargang. Met drie doelpunten en vijf assists kan Boëtius, die een rol op de vleugels inmiddels heeft ingewisseld voor de nummer 10-positie, op het eerste gezicht prima cijfers overleggen voor een speler van een degradatiekandidaat en alleen Karim Onisiwo leverde van alle spelers van Mainz net zoveel assists af als Boëtius. Wat betreft het creëren van kansen slaat de geboren Rotterdammer ook bepaald geen gek figuur, aangezien alleen Daniel Brosinski met 38 gecreëerde kansen zijn ploeggenoten vaker in stelling bracht dan Boëtius, die 31 kansen creëerde.



Boëtius in het seizoen 2019/20 Wedstrijden 21 Goals 3 Assists 5 Gecreëerde kansen 31 Dribbels 57

Naast zijn aanvallende bijdrage laat een nadere bestudering van de statistieken van Opta zien dat Boëtius ook niet te beroerd is om in defensief opzicht veel werk te verzetten. De 26-jarige Nederlander voerde tot nu toe maar liefst 54 tackles uit en staat daarmee als aanvallende middenvelder bovenaan het lijstje van spelers van Mainz in deze categorie. In de gehele Bundesliga tackelden slechts elf spelers vaker dan Boëtius en een blik op dit lijstje laat zien dat het hierbij vooral om verdedigers en defensief ingestelde middenvelders gaat. Wat betreft balveroveringen zijn de cijfers van Boëtius nog indrukwekkender. Bij Mainz kunnen alleen centrale verdediger Moussa Niakhaté (137) en rechtsback Ridle Baku (130) betere cijfers overleggen dan Boëtius, die op 115 balheroveringen staat. Qua balheroveringen in het ‘meest aanvallende derde van het veld’ staat hij met achttien stuks zelfs op een zevende plek voor de gehele Bundesliga, tussen grote namen als Robert Lewandowski, Thomas Müller, Philippe Coutinho, Jadon Sancho en Timo Werner.



Meeste balheroveringen in meest aanvallende derde van het veld Aantal Filip Kostic 30 Robert Lewandowski 21 Thomas Müller 21 Philippe Coutinho 20 Jadon Sancho 19 Marco Richter 19 Jean-Paul Boëtius 18 Alassane Pléa 18 Timo Werner 18 Marcel Sabitzer 18 Wout Weghorst 18

Deze cijfers garanderen Boëtius echter geen basisplaats, zo hebben de laatste vijf wedstrijden voor de stillegging van de Bundesliga uitgewezen. Nadat hij tegen topclubs Borussia Mönchengladbach en Bayern München nog de negentig minuten volmaakte, volgde tegen Hertha BSC de eerste tegenvaller toen hij de gehele wedstrijd op de bank moest blijven zitten. Tegen Schalke 04 kwam hij eveneens niet in actie, waarna hij tegen VfL Wolfsburg bij een 2-0 achterstand in de rust in mocht vallen. Dit waren zijn laatste 45 minuten in competitieverband tot nu toe, aangezien hij de wedstrijden tegen SC Paderborn en Fortuna Düsseldorf eveneens vanuit de dug-out moest aanschouwen.

Trainerswissel

De rol op het tweede plan van Boëtius hangt samen met veranderingen achter de schermen bij Mainz, zo stipt Goal-journalist Falko Blöding aan in gesprek met Voetbalzone. “Terwijl hij bijna elke wedstrijd speelde onder voormalig trainer Sandro Schwarz, is hij er niet op vooruitgegaan toen er van coach werd gewisseld.” Schwarz haalde Boëtius bijna twee jaar geleden naar Mainz en is ook verantwoordelijk voor de transformatie die hij door heeft gemaakt in Duitsland: “Hij heeft hem vroeg in het afgelopen seizoen een rol als aanvallende middenvelder gegeven. Er zijn een aantal wedstrijden geweest waarin hij als linksbuiten, of rechtsbuiten, speelde, maar het merendeel van zijn wedstrijden speelde hij centraal op het veld”, vervolgt Blöding. Schwarz werd echter in november van het afgelopen jaar door Mainz opzijgezet en vervangen door Achim Beierlorzer. Hoewel het in eerste instantie voor Boëtius business as usual leek onder de nieuwe trainer, is de situatie inmiddels flink veranderd.

Trainer Sandro Schwarz moest na negen punten uit de eerste elf wedstrijden van het seizoen in november het veld ruimen

“Ik ben na die mededeling bij hem gaan zitten. Zaten we samen in zijn trainerskamer. En geloof me, allebei zaten we te huilen”, blikte Boëtius eerder dit jaar in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op de trainerswissel. “Schwarz stak tijd en energie in mij, in een periode dat ik het als voetballer echt lastig had. We belden elkaar vaak, hij had altijd tijd. Deze trainer zal altijd weer een mooie club vinden, want hij heeft kwaliteiten. Hij moest weg bij de club waar hij was opgegroeid. Vergelijk het met Mario Been bij Feyenoord. Dat doet pijn. Mainz slaagt er steeds weer in goede trainers voor de groep te hebben. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Sandro Schwarz. Nu hebben we Achim Beierlorzer, die eerder werd weggestuurd bij FC Köln. Ook al zo’n trainer die bezeten is van het spelletje. Ook hij laat me lekker voetballen.”

Tijdens de winterse transferperiode werd met Jeffrey Bruma echter een speler binnengehaald die Boëtius uiteindelijk naar de bank zou verdrijven. De komst van een centrale verdediger heeft op het eerste gezicht niet zoveel te maken met de kansen op speeltijd voor een aanvallende middenvelder, maar het aantrekken van Bruma, op huurbasis van VfL Wolfsburg, heeft Beierlorzer de kans gegeven om zijn spelsysteem op de schop te gooien. Met Bruma durft de oefenmeester met drie man achterin te gaan spelen, waardoor er meer defensieve zekerheid ingebouwd kan worden op het middenveld. In deze 3-4-2-1-opstelling is er vooralsnog geen plek voor de nummer 10 die Boëtius is geworden, zo stipte Beierlorzer voor de coronacrisis aan.

“Jeffrey is een echt goede en ervaren centrale verdediger en hij maakt het mogelijk dat onze beide andere centrale verdedigers, Jeremiah St. Juste en Niakhaté, actiever op de bal kunnen jagen en meer naar voren kunnen verdedigen. We hebben er op deze manier voor gekozen om de verdediging te stabiliseren en dat gaat natuurlijk ten koste van een offensieve speler. Dat weten we allemaal. We spelen met een echte spits en twee hangende spitsen (Robin Quaison, Ádám Szalai en Levin Öztunali, red.) voorin en momenteel zonder nummer 10. Dit is extreem belangrijk voor de fase waar we nu in zitten”, gaf hij Boëtius in februari weinig hoop op een snelle kering van zijn kansen.

Jeffrey Bruma speelt sinds januari voor Mainz

‘Tot dusver zijn er ook geen geruchten geweest’

Beierlorzer heeft de resultaten ook aan zijn kant staan, zo benadrukt Blöding: “Mainz heeft een aantal aardige resultaten gehaald en er is geen noodzaak om grote wijzigingen door te voeren. Mainz heeft geen van de vier wedstrijden waarin Boëtius niet mocht beginnen verloren, dus het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat Beierlorzer in de komende tijd voor een andere aanpak zal kiezen. Zeker als je ziet dat de club op de vijftiende plek staat en nog tegen degradatie strijdt.” De vier wedstrijden die Boëtius vanaf de bank moest bekijken leverden namelijk overwinningen op Hertha en Paderborn en remises tegen Schalke en Düsseldorf op, terwijl de enige wedstrijd waarin hij wel in actie kwam met 4-0 werd verloren van Wolfsburg. Mainz heeft inmiddels een gat van vier punten weten te slaan met Düsseldorf, dat op dit moment de zestiende plek bezet en als het zo blijft nacompetitie moet spelen. Werder Bremen en Paderborn bivakkeren momenteel onder de rode streep.

Met nog negen beoogde speelrondes in nog geen anderhalve maand tijd zal Boëtius de komende tijd waarschijnlijk wel weer zijn minuten krijgen van Beierlorzer. Een basisplaats lijkt er voorlopig echter niet in te zitten voor de offensieve middenvelder en dit zou ook van invloed kunnen zijn op zijn toekomstplannen. Boëtius ligt momenteel nog twee jaar vast bij Mainz, dat zondagmiddag in actie komt tegen 1. FC Köln en liet eerder dit seizoen al doorschemeren niet onwelwillend tegenover een transfer te staan. Een reserverol in het restant van het seizoen zal zijn kansen waarschijnlijk echter geen goed doen en Blöding is van mening dat ook zijn prima statistieken uit de eerste seizoenshelft hem geen stap omhoog zullen garanderen: “Hij speelde oké, dat klopt. Maar hij was niet zo goed dat je kan zeggen dat hij de aandacht trok van grotere clubs. Tot dusver zijn er ook geen geruchten geweest over een mogelijke transfer.”