‘United ziet groeibriljant ondanks forse aanbieding transfervrij vertrekken'

Chelsea is ervan overtuigd dat Angel Gomes komende zomer de overstap van Manchester United naar Londen maakt, zo schrijft de Daily Mirror. De negentienjarige aanvallende middenvelder is bij the Red Devils in het bezit van een aflopende verbintenis en ondanks dat hij een lucratief contractvoorstel heeft gekregen, is er voorlopig nog geen akkoord over een langer verblijf. Een eventueel vertrek van Gomes naar Chelsea zou voor Manchester United een forse klap betekenen.

Gomes speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Manchester United en staat te boek als een van de grootste talenten van de club. De Daily Mail bestempelt de aanvallende middenvelder samen met Tahith Chong tot de ‘symbolen’ van de academie van the Red Devils. Gomes debuteerde in mei 2017 al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Manchester United tijdens het duel met Crystal Palace (2-0 zege), waarmee hij de jongste debutant in de clubgeschiedenis is.

Inmiddels is Gomes echter op een moment aangekomen waarop hij meer minuten wil maken in de hoofdmacht. Dit seizoen deed manager Ole Gunnar Solskjaer voorlopig zes keer een beroep op de jeugdinternational van Engeland en dat vindt hij te weinig. Om die reden heeft Gomes voorlopig geweigerd om zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract bij Manchester United. Met een weeksalaris van 34.000 euro, wat neerkomt op ruim 1,7 miljoen per jaar, is de clubleiding van the Red Devils bereid om ver te gaan voor Gomes.

Pini Zahavi, de belangenbehartiger van Gomes, heeft reeds gesprekken gevoerd met Marina Granovskaia, die bij Chelsea verantwoordelijk is voor de transfers. Dat manager Frank Lampard dit seizoen met Mason Mount, Fikayo Tomori en Reece James de nodige jonge spelers heeft ingepast, vormt een motivatie voor Gomes om naar Londen te verkassen. Chong verlengde in een eerder stadium overigens wél zijn aflopende contract, ondanks belangstelling van onder meer Juventus en Internazionale, tot medio 2022.