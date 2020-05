‘Topdoelwit Vidal wil niet op negen miljoen euro inleveren bij nieuwe club’

Internazionale aast nadrukkelijk op Arturo Vidal en Sandro Tonali. Trainer Antonio Conte zou de twee middenvelders volgend seizoen graag tot zijn beschikking hebben, maar de komst van het duo is nog onzeker. Vidal wil nauwelijks inleveren op zijn topsalaris, terwijl de twintigjarige Tonali door veel Europese topclubs wordt begeerd, waaronder Juventus.

Internazionale werkt momenteel aan de komst van Vidal, die tot de zomer van 2021 vastligt bij Barcelona. De club uit Milaan houdt rekening met een vertrek van Borja Valero, Matias Vecino en/of Roberto Gagliardini, terwijl het ook goed mogelijk is dat Radja Nainggolan definitief mag uitkijken naar een nieuwe werkgever als hij terugkeert van de huurperiode bij Cagliari.

Als Vidal toch niet naar Inter komt, geldt Nainggolan als back-up. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de Chileen samen met Tonali van Brescia hoog op het lijstje van i Nerazzurri. Vidal zou openstaan voor een samenwerking met Inter, ook omdat hij naar verluidt het gevoel heeft dat hij in het Camp Nou niet helemaal op waarde wordt geschat.

Onda Cero meldt dat Inter de 32-jarige verdedigende middenvelder een tweejarig contract heeft aangeboden, plus een optie voor nog een seizoen. Vidal wil echter wel ongeveer net zoveel verdienen als bij Barcelona, namelijk negen miljoen euro per jaar. De routinier staat ook in de belangstelling van Juventus, maar hij verkast volgens de berichtgeving liever naar Inter.