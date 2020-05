Derksen: ‘Als Narsingh en dat Engelse jongetje zes ton verdienen, wil hij meer’

Bryan Linssen vervolgt zijn carrière niet bij Feyenoord. De 29-jarige aanvaller is bij Vitesse in het bezit van een aflopend contract en de Rotterdammers wilden hem transfervrij binnenhalen, maar beide partijen wisten niet tot een overeenstemming te komen. Johan Derksen zegt in gesprek met Veronica Inside wel te begrijpen dat Feyenoord en Linssen niet tot een akkoord zijn gekomen.

“Daar gaat het gewoon om. Dat begrijp ik ook wel”, begint Derksen als wordt gesteld dat Linssen zijn zinnen had gezet op een voor Feyenoord te fors salaris. “Linssen is 29 en wil nog een keer een klapper maken. Zijn contract loopt af, dus hij is transfervrij en wil een goed salaris. Als Luciano Narsingh en dat Engelse jongetje (Liam Kelly, momenteel verhuurd aan Oxford United, red.) zes ton verdienen, wil hij meer.”

“Hij was de nieuwe vleugelaanvaller die Feyenoord van de problemen op de linkerkant moet verlossen. Daarnaast, omdat hij transfervrij is, zal hij flink wat handgeld eisen, omdat ze geen transfersom voor hem hoeven te betalen”, benadrukt de analist. “Maar dat was onder de oude omstandigheden niet zo absurd, maar nu is dat het wel. Frank Arnesen (technisch directeur van Feyenoord, red.) heeft dat budget niet meer, hij kan dat soort salarissen niet meer betalen.”

“Dan gaat Linssen maar lekker in China spelen, als hij daar gelukkiger is. Hij wordt daar natuurlijk niet gelukkiger, maar hij zal daar meer geld verdienen. Hij moet zich realiseren dat het niet meer mogelijk is. Niet bij Feyenoord, maar bij geen enkele club”, besluit Derksen. Er is vanuit het buitenland nog de nodige belangstelling voor Linssen. ELF Voetbal weet te melden dat Al-Nasr SC uit de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld graag met Linssen om de tafel wil.