Derksen weerlegt uitspraak van Driessen: ‘Dat moet Blind zich realiseren'

Valentijn Driessen vroeg zich afgelopen week af waarom Daley Blind ‘zomaar een miljoen euro’ aan salaris zou moeten inleveren. De chef voetbal van De Telegraaf pleitte voor ‘individuele afspraken’ om tot bezuinigingen te komen. Johan Derksen is het niet met Driessen eens en zegt in gesprek met Veronica Inside ‘geen medelijden’ te hebben met de dertigjarige centrumverdediger van Ajax, die maandag verklaarde dat de spelers van de Amsterdammers ‘solidair’ waren en het ‘vanzelfsprekend’ vonden om een bijdrage te leveren.

“Daar ben ik het niet helemaal mee eens”, zo reageert Derksen op de uitspraken van Driessen. “Kijk, door corona is alles veranderd in dit land. Niet alleen in dit land, maar in de hele wereld. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Clubs zullen met andere budgetten moeten werken, want het is nogal wat dat ze niet voetballen en straks zonder publiek moeten spelen. Blind moet zich realiseren dat Ajax wat makkelijker de salarissen kan uitbetalen als er wekelijks vijftigduizend mensen een kaartje kopen dan wanneer er niemand zit.”

“Al die overbetaalde miljonairs zullen ook wat moeten inleveren. Je kan dat hard spelen, al kan je het volgens mij niet verplichten. Je doet een moreel beroep op mensen, dat ze daar enig begrip voor hebben”, gaat de analist verder. Derksen ziet elders in het Nederlandse voetbal grotere problemen. “Ik heb helemaal geen medelijden met Daley Blind, ik heb medelijden met de spelers van TOP Oss, Telstar en dat soort clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Dat zijn mensen die bruto dertigduizend euro verdienen en daarmee hun hypotheek moeten betalen en hun gezin moeten runnen. Ik vind het onverantwoordelijk om die mensen nog te korten.”

Derksen vreest dat de situatie in de Keuken Kampioen Divisie nu al slechter is dan men doet voorkomen. “Ik denk dat ze allemaal met hun rug tegen de muur staan. Dit kan weleens een slachtveld worden, want de Keuken Kampioen Divisie heeft helemaal geen vet op de botten. Ik denk dat heel veel clubs omvallen en ik sluit niet uit dat de hele Eerste Divisie een soort onafhankelijke afdeling wordt. Ze hebben nu al het aantal verplichte contractspelers teruggeschroefd van zestien naar veertien. Ik zie het nog gebeuren dat je straks als Keuken Kampioen Divisie-club nog maar vijf spelers onder contract hoeft te hebben. De rest voetbalt dan voor een kilometervergoeding of dinerbonnen, zoals ook in de Tweede- en Derde Divisie is geregeld.”