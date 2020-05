‘Krankzinnig, haal Messi hier weg, want we gaan hem vermoorden’

Lionel Messi groeide op in het Argentijnse Rosario. De nu 32-jarige aanvaller lanceerde zijn loopbaan bij Grandoli FC en Newell’s Old Boys, alvorens hij in 2000 op dertienjarige leeftijd de overstap naar Barcelona maakte. Neef Maxi Biancucchi brengt in gesprek met Ataque Futbolero in herinnering dat Messi het vanwege zijn lengte moeilijk had in zijn jeugd op de straten van Rosario.

“In de buurt speelde hij met ons en die jongens waren veel groter dan hij. Ze zeiden tegen ons: ‘Krankzinnig, haal Messi hier weg, want we gaan hem vermoorden’. Ze wilden hem raken, maar hij bleef overeind. Toen hij acht of negen was, stond ik op zaterdag altijd vroeg op om hem te zien spelen en indrukwekkende dingen te zien doen. Ik kon het niet geloven”, geeft Biancucchi te kennen. Messi vertrok al op jonge leeftijd naar Barcelona, waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal.

Dybala kiest nog steeds voor Messi: 'Maar geen kwaad woord over Ronaldo'

Inmiddels heeft Messi 718 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona gespeeld, waarin hij goed was voor 627 doelpunten en 261 assists. De 138-voudig Argentijns international heeft in het Camp Nou nog een contract tot medio 2021 en Barcelona wil hem dolgraag langer binden. In een eerder stadium gaf Messi te kennen dat hij er ook van droomde om ooit nog voor Newell’s Old Boys te spelen.

“Leo heeft heel veel liefde voor Argentinië, maar mensen begrijpen dat nooit. Als hij de veiligheid niet als probleem ziet, twijfel ik er niet over dat hij op een dag in Argentinië komt spelen. De veiligheid is het enige dat een terugkeer kan dwarsbomen”, stelt Biancucchi. “Het is mijn droom om Leo ooit bij Newell’s Old Boys te zien spelen, maar ik denk dat het allemaal gecompliceerd is. Stel je voor dat Messi een Classico (de wedstrijd tegen Rosario Central, red.) moet spelen en de kinderen gewoon naar school moeten... De stad is een hel.”