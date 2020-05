Ajax, AZ en buitenlandse clubs willen profiteren van ‘gedoe’ bij Barcelona

Na een jaar komt er mogelijk al een einde aan het dienstverband van Xavier Mbuyamba bij Barcelona. De achttienjarige centrumverdediger maakte afgelopen zomer de droomtransfer van MVV Maastricht naar de Spaanse grootmacht, maar de ‘financiële onzekerheid’ heeft Barça volgens zaakwaarnemer Chris Barros tot een ‘instabiele club’ gemaakt. Er bestaat veel belangstelling voor Mbuyamba, waaronder van Ajax en AZ.

“Het van achteruit opbouwen en de drang om voetballend op te lossen, passen bij Xavier. Zijn tweebenigheid is een pluspunt, daar heeft hij zich bij Barcelona ook in ontwikkeld”, zo legt Barros de keuze voor Barcelona uit in gesprek met L1. De jonge centrumverdediger zette bij de Catalanen zijn handtekening onder een tot 2023 lopend contract en speelt dit seizoen zijn wedstrijden in de Onder-19. Mbuyamba trainde zelfs enkele keren met het eerste elftal mee, maar toch overweegt hij een vertrek.

“Politiek speelt een grote rol, er komen presidentsverkiezingen bij de club aan. Die (kandidaat-)presidenten willen grote spelers zoals Lautaro Martinez naar de club halen. Tegelijkertijd loopt de club veel inkomsten mis en zal zij spelers van de hand doen als er een transfersom te halen valt”, legt de belangenbehartiger van Mbuyamba uit. “Sportief zou Xavier kunnen doorstromen naar het tweede elftal en Barcelona B. Maar het gedoe dat er nu is in het bestuur en tussen het bestuur en grotere spelers, geeft geen goed gevoel voor de toekomst.”

Er staat nog een gesprek met hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert en president Josep Maria Bartomeu op het programma en Mbuyamba kan volgend seizoen de jongste speler in Barcelona B worden, maar er bestaat tevens de nodige belangstelling. Ajax, AZ en meerdere buitenlandse clubs hebben de verdediger momenteel in het vizier. Barcelona verlangt in ieder geval een transfersom voor Mbuyamba, terwijl een verhuurperiode ook een alternatief zou kunnen zijn.