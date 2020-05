‘Stekelenburg krijgt jaar na interesse Real Madrid slecht nieuws in Engeland'

Maarten Stekelenburg gaat Everton na dit seizoen achter zich laten. De 37-jarige sluitpost is bij Everton in het bezit van een aflopend contract en the Toffees zijn niet van plan om die verbintenis nog te verlengen. Everton wil komende zomer op zoek gaan naar een nieuwe tweede doelman, die de strijd kan aanbinden met Jordan Pickford.

Stekelenburg staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Everton, dat hem destijds overnam van Fulham. De 58-voudig Oranje-international kwam de afgelopen jaren echter amper in actie voor the Toffees en vervulde voornamelijk de rol van tweede of derde doelman. Stekelenburg heeft voorlopig 26 officiële optredens achter zijn naam staan voor Everton, voornamelijk in zijn eerste seizoen bij de club uit Liverpool.

Dit seizoen speelde Stekelenburg geen minuut, terwijl hij vorig jaar tot twee optredens in de EFL Cup kwam. In de afgelopen drie jaar speelde de ervaren sluitpost geen minuut in de Premier League, door de aanwezigheid van Pickford. Everton-manager Carlo Ancelotti wil nu naar verluidt een ‘bewezen’ doelman binnenhalen om daadwerkelijk te kunnen concurreren met de sluitpost van het Engelse nationale team. Jonas Lössl werd voor een dergelijke rol afgelopen zomer overgenomen van Huddersfield Town, maar hij was ongelukkig met het gebrek aan speeltijd en is daardoor weer verhuurd aan zijn oude club.

De naam van Stekelenburg werd een klein jaar geleden nog gelinkt aan Real Madrid. Hij werd genoemd als mogelijke opvolger van Keylor Navas als tweede doelman en er werd zelfs gesproken over een ruildeal met Everton. Uiteindelijk verkoos Real Madrid de komst van Alphonse Aréola boven Stekelenburg. De ervaren sluitpost stond eerder onder de lat bij Fulham, Southampton, AS Monaco, AS Roma en Ajax.