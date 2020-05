Tagliafico stipt transferwens aan: ‘Ze waren geïnteresseerd’

Nicolás Tagliafico weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. De linksback heeft eerder laten weten dat hij openstaat voor een transfer en Ajax lijkt bij een goede aanbieding mee te willen werken aan een deal. Tagliafico, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, zou graag naar een Europese topcompetitie verkassen.

Tagliafico erkent dat een transfer vorig jaar zomer ook tot de mogelijkheden behoorde. Onder meer Atlético Madrid had belangstelling. "Atlético Madrid was geïnteresseerd. Maar we besloten om nog een jaar bij Ajax te blijven en daarna zakte de interesse weer weg. Dit jaar ligt alles nog open. We wachten af wat er gaat gebeuren", zegt de back bij Radio Continental.

De Argentijn wordt de voorbije maanden aan diverse topclubs gelinkt, waaronder Barcelona, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur en Chelsea. De 27-jarige vleugelverdediger droomt er naar eigen zeggen van om in een Europese topcompetitie te spelen. "Ajax is een fantastische club, maar de Eredivisie is niet zo sterk", stelt Tagliafico vast.

Tagliafico wil echter niet ingaan op namen van specifieke clubs als het over zijn toekomst gaat. Wel erkent de verdediger dat vooral Engeland hem trekt. "De Premier League is voor mij wel de beste competitie ter wereld. LaLiga is de nummer twee en daarna volgt de Serie A. Als er een mogelijkheid voorbijkomt, dan gaan we die bespreken", besluit de 25-voudig international.