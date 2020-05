Van de Beek verrast met nieuw kapsel; Lil Kleine ziet Promes ‘dik gaan’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek verraste deze week op Instagram met zijn nieuwe kapsel. Collega’s als Mitchell Dijks (‘Hahahah nieuwe coupe. Lekker hoor man.’) en Jari Schuurman (‘Lekker kapseltje bro’) waren er als de kippen bij om de nieuwe coupe van de Ajax-middenvelder te becommentariëren.





Sinds deze week loopt het sowieso weer storm bij de kappers. Ook Bruno Varela en Ronald de Boer lieten hun haar woensdag weer bijpunten.





Quincy Promes timmert behoorlijk aan de weg met zijn merk MASK QP, zo constateerde ook rapper Lil Kleine woensdag.





Luca Zidane vierde woensdag zijn 22ste verjaardag. De door Real Madrid aan Racing Santandar verhuurde doelman werd op Instagram in het zonnetje gezet door onder anderen zijn vader Zinédine Zidane, broer Enzo Zidane en oud-ploeggenoot Achraf Hakimi.





Benjamin Mendy en Shanice van de Sanden gaan beiden tegenwoordig met een mondkapje door het leven. De twee fashioniconen opteren uiteraard voor een modieus exemplaar.





Jill Roord is de volgende bekende naam uit de voetballerij die idolaat is van de documentaire The Last Dance over de carrière van oud-topbasketbalspeler Michael Jordan.





Lionel Messi kwam woensdag op de bank tot rust met zijn familie.





Francesco Totti zette woensdag zijn jarige dochter Chanel in het zonnetje. FC Utrecht-spits Adrián Dalmau vierde de verjaardag van zijn partner Carmen.