Dele Alli slachtoffer van brute overval door twee mannen met messen

Dele Alli is in de vroege woensdagochtend in zijn huis in Londen overvallen door twee mannen, zo melden diverse Engelse media. Vlak na middernacht braken de mannen in bij de residentie van de middenvelder van Tottenham Hotspur, waarna de overvallers de voetballer met een mes bedreigden. Alli is er met lichte verwondingen vanaf gekomen; er zijn sieraden en horloges weggenomen.

Alli wordt tijdens zijn lockdown in zijn huis vergezeld door zijn broer Harry, hun twee partners en een goede vriend van hem. Iets na middernacht werd het vijftal opgeschrikt door twee inbrekers, die via de achterkant van het huis naar binnen waren gedrongen. Er volgde een handgemeen, waarbij Alli een lichte verwonding in het gezicht opliep. De overvallers doorzochten vervolgens het huis, pakten sieraden en horloges, en vluchtten.

Omstreeks 00.35 uur kon Alli de politie bellen, maar van de daders was toen al geen spoor meer. De 37-voudig Engels international en de andere slachtoffers verkeerden in shock toen de politie aankwam. Het hele terrein waarop het huis van Alli staat is omgeven door bewakingscamera's, waarvan de beelden aan de politie zijn overgedragen. Die heeft de zaak in onderzoek.

De licht verwonde Alli hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn club Tottenham Hotspur begint volgende week weer met trainen. The Spurs zullen zich voorbereiden op de hervatting van de Premier League, die vooralsnog voor 12 juni staat gepland. Tottenham staat op een teleurstellende achtste plaats, zeven punten achter de felbegeerde vierde plek, die recht geeft op deelname aan de Champions League.