Balotelli deelt bijzondere reden om zich niet te houden aan voedingsschema

Mario Balotelli snakt naar de hervatting van het voetbal. De 29-jarige spits van Brescia zat de afgelopen weken helemaal alleen in lockdown en had grote moeite om zich aan het voorgeschreven voedingsschema van zijn werkgever te houden. "Ik heb drie dagen lang praktisch alleen karton gegeten, omdat ik niet kan koken", vertelde het enfant terrible woensdag in een livevideo op zijn Instagram-account aan zijn voormalig ploeggenoot Alessandro Matri.

Brescia verwacht Balotelli komende maandag bij de hervatting van de groepstraining, maar de Italiaan zal daar allesbehalve in topvorm verschijnen. "Als je me nu een bal zou passen, kan ik hem niet met één aanname onder controle krijgen", biecht de 36-voudig international op. "Het is namelijk alweer twee maanden geleden dat ik voor het laatst een bal aanraakte." Balotelli kreeg het tijdens zijn lockdownperiode zwaar te verduren.

"Ik werd de afgelopen weken gek, omdat ik helemaal alleen was. Mijn dochter is in Napels, mijn zoon is in Zürich, mijn moeder is van een bepaalde leeftijd en moet worden beschermd, mijn broers zitten in quarantaine met hun kinderen, dus ik werd alleen achtergelaten. Het was zwaar." Het op peil houden van zijn conditie was gezien de situatie moeilijk. "Het is onmogelijk om goed te trainen als je geen loopband hebt, dus hoewel het niet echt was toegestaan, ging ik naar het park bij mij in de buurt om een beetje te rennen."

Zodoende kreeg de ex-aanvaller van onder meer AC Milan en Internazionale wat beweging, maar ook het voedingsschema, opgelegd door Brescia, vormde een struikelblok. "Ik kan gewoon niet koken. Gelukkig heb ik na drie dagen kunnen regelen dat ze me eten kwamen brengen." Balotelli is bezig aan zijn eerste seizoen voor Brescia, waarin hij in negentien competitiewedstrijden vijf keer het net vond. Brescia staat stijf onderaan in de Serie A, op liefst negen punten achterstand van de veilige zeventiende plek.