Van Gaal slaat terug naar Courtois en wijst in betoog naar Ajacieden

Louis van Gaal is niet altijd te spreken over de mentaliteit van spelers en wijst in gesprek met Het Nieuwsblad naar Thibaut Courtois. De trainer wordt in gesprek met de Belgische krant gevraagd naar zijn frictie met Courtois twee jaar geleden nadat Van Gaal kritiek leverde op de huidige doelman van Real Madrid. Van Gaal neemt vandaag de dag nog precies hetzelfde standpunt in.

Courtois werd als keeper van Chelsea in de achtste finale van de Champions League tegen Barcelona twee keer verschalkt door Lionel Messi, die de Belg twee keer te kijk zette met een schot tussen de benen van de sluitpost door. Van Gaal vond het blunders van Courtois, maar de doelman zelf was niet gediend van de kritiek. "Als ik zogenaamde experts hoor praten denk ik toch dat ze niks van keepen weten. Van Gaal bijvoorbeeld. Zulke mensen kunnen beter niet praten over doelmannen."

Van Gaal vindt dat hij nog steeds gelijk heeft. "Als Courtois even na was gegaan welke trainer begon met voetballende keepers, dan kom je al heel dicht bij Louis van Gaal", reageert de coach. "En als je dertig jaar samenwerkt met Frans Hoek, een van de beste keeperstrainers, dan heb je er wel een beetje verstand van. De fout die hij maakte, mag je niet maken. Dat hij daar iets op terugzegt? Tja, ik ben niet anders gewend van spelers. Die hebben geen juist zelfbeeld."

De oefenmeester vindt dat spelers niet kritisch voor zichzelf kunnen zijn. "Hoewel de generatie die nu opgekomen is bij Ajax - Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Carel Eiting - dat wel is. Dat is hoopgevend. Courtois behoort nog tot die andere generatie", sneert Van Gaal, die ook om Adnan Januzaj wordt gevraagd. De aanvaller van Real Sociedad kon onder Van Gaal bij Manchester United niet uit de verf komen. Volgens de coach lag dit vooral aan Januzaj zelf.

"Adnan heeft zo-véél kansen gehad. Net als Memphis Depay. Op zoveel posities ook. Ik geloofde in die spelers. Maar dan moet je wel een bijdrage leveren in het team-tactische plan", stelt Van Gaal, die vindt dat een creatieve aanvaller doelpunten en assists moet leveren. "Je moet het wel afdwingen, hoor. Adnan had toen geen zelfbeeld wat hij goed en fout deed, om daar maar weer eens op terug te komen."