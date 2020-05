Vitesse op de rand van de afgrond na aanvraag van faillissement

Vitesse staat nog altijd lijnrecht tegenover de verhuurder van Stadion GelreDome. De Arnhemmers zijn het oneens met het doorbetalen van de volledige huur van het stadion, nu er tijdens de coronacrisis geen gebruik van kan worden gemaakt. Het conflict tussen vastgoedmagnaat Michael van de Kuit, de eigenaar van de GelreDome, en Vitesse loopt zo hoog op dat eerstgenoemde onlangs het faillissement van de club heeft aangevraagd.

Als gevolg van de coronacrisis komt Vitesse in grote financiële problemen. De Gelderse voetbalclub zoekt naar mogelijkheden om kosten te besparen en klopte daarvoor aan bij stadioneigenaar Van de Kuit om een vijftig procent huurverlaging te eisen. De steenrijke vastgoedmagnaat stelt zich echter op het standpunt dat Vitesse de huur gewoon door moet betalen gedurende de crisis en weigert compensatie toe te kennen.

Vitesse weigerde onlangs de huur van april en mei over te maken, waarna Van de Kuit het faillissement van de club aanvroeg. Om dat af te wenden heeft de club de huur alsnog 'en onder protest' overgemaakt. Van de Kuit heeft daarop de aanvraag voor faillissement weer ingetrokken. Vitesse spant nu een kort geding aan tegen Van de Kuit, waarin vijftig procent van de betaalde huur voor april en mei wordt teruggevorderd. Verder eisen de Arnhemmers een toekomstige huurverlaging van vijftig procent tot 1 september.

Van de Kuit is niet onder de indruk van de dreigende rechtszaak. "Iemand met de rug tegen de muur zetten en dan een regeling afdwingen? Daar ga ik niet in mee”, gaf hij onlangs aan tegenover het Algemeen Dagblad. "Vitesse heeft een Rus en die is miljardair (clubeigenaar Valeri Oyf, red.). Als die Rus korting wil, moet hij me bellen. Maar de huur halveren met dwang? Dan vind je bij mij een gesloten loket.”