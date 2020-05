‘Lavezzi en model afgeperst: seksvideo’s dreigen uit te lekken’

Ezequiel Lavezzi wordt afgeperst door hackers die dreigen seksvideo's en foto's van de voormalig aanvaller online te zetten, zo meldt onder meer het Argentijnse La Nacion. De 35-jarige oud-prof van onder andere Napoli en Paris Saint-Germain, die sinds zijn vertrek bij Hebei China Fortune in december geniet van zijn voetbalpensioen, heeft naar verluidt advocaten ingeschakeld.

Volgens de berichtgeving vragen de hackers ongeveer vijfduizend euro per foto en video. Het is onduidelijk hoeveel materiaal de afpersers in hun bezit hebben. Het zou gaan om beeldmateriaal van de 51-voudig Argentijns international met zijn Braziliaanse vriendin, model Natalia Borges. De hackers zouden het beeldmateriaal dusdanig goed beschrijven dat er geen twijfel bestaat of het echt is.

De hackers namen via Instagram contact met Lavezzi en Borges op. "Deze mensen vertelden hen dat ze hun video's en ook enkele opgenomen gesprekken in bezit hadden", zo vertelt een bron, geciteerd door diverse Argentijnse media. "Ze omschreven de details zo specifiek dat het waarschijnlijk klopt (dat ze beeldmateriaal in bezit hebben, red.)."