Minister zet deur op kier: mogelijk toch voetbal vóór 1 september

Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport, zet de deur op een kier om profvoetbal te spelen vóór 1 september. "Als het onder condities mogelijk zou zijn om het eerder te doen, dan wil ik daarnaar kijken", zegt de minister tegen onder meer de NOS en het Algemeen Dagblad. "Het hangt ervan af onder welke condities dat dan zou kunnen", benadrukt Van Rijn.

Woensdag sprak Van Rijn met KNVB-directeur Eric Gudde over het toekomstige plan voor het profvoetbal. "Ik vond het realistisch en constructief", vervolgt de minister. "Ook de KNVB ziet dat de grote evenementen met veel publiek een extra risicofactor zijn. Ze vragen ook niet aan de overheid om dat te doen. Ze snappen ook dat er bij de overheid niet een grote zak met geld klaarstaat", stelt Van Rijn, die doelt op de schade voor de profclubs als gevolg van de coronacrisis die kan oplopen tot vierhonderd miljoen euro.

PSV-ers weer terug op het trainingsveld: 'Heerlijk om weer wat te doen'

"Eerst moet er een plan komen", vervolgt de politicus. "Dan kunnen we bekijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is." Bij voetbal vóór 1 september is er wel de voorwaarde gesteld dat men zonder publiek speelt. De KNVB komt binnen twee of drie weken met een eerste plan om de duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te hervatten.

Minister-president Mark Rutte was vorige maand nog stellig door aan te geven dat er tot september geen profvoetbal zou plaatsvinden in Nederland. "Geen betaald voetbal tot 1 september. Ja, dat is zuur", aldus Rutte op 21 april. "Maar bij alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen."