Serie A zet na afschalen lockdown in op snelle hervatting competitie

De Bundesliga gaat aankomend weekend weer van start en ook in de andere Europese topcompetities wordt gesproken over een hervatting van het voetbal. In Italië hoopt men over een maand weer te kunnen voetballen, zo is woensdagmiddag duidelijk geworden. Competitieorganisator Lega Serie A laat weten dat 13 juni is geprikt als datum waarop er weer gevoetbald moet worden in de Italiaanse hoogste afdeling.

De vooralsnog laatste wedstrijd in de Serie A vond plaats op 9 maart, toen Sassuolo met 3-0 te sterk was voor Brescia. Italië werd daarna hard getroffen door het coronavirus, dat meer dan 31 duizend slachtoffers eiste in het land. De lockdown-maatregelen worden inmiddels echter weer versoepeld en dat geldt ook voor het voetbal.

Italiaanse clubs mogen vanaf maandag de trainingen opstarten en zullen dan toe kunnen gaan werken naar een hervatting van de competitie. Alle twintig clubs in de Serie A stemden er onlangs al unaniem voor om het seizoen af te maken. Of er inderdaad op 13 juni gespeeld kan worden, is overigens wel afhankelijk van de Italiaanse regering.

De Italiaanse clubs kwamen woensdag eveneens een streng medisch protocol af dat het weer mogelijk moet maken om te voetballen. Hierin is onder meer opgenomen dat als er sprake is van ook maar één besmetting, de gehele selectie voor twee weken in quarantaine zal moeten.