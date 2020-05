Driessen vernietigend: ‘Dat is zijn zaak toch niet, waar bemoeit hij zich mee?’

SC Cambuur en De Graafschap willen via een kort geding promotie naar de Eredivisie afdwingen en de definitieve uitspraak hieromtrent volgt donderdagavond. Valentijn Driessen ergert zich behoorlijk aan de houding van beide clubs richting de KNVB en de chef voetbal van De Telegraaf vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat de directeuren Ard de Graaf en Hans Martijn Ostendorp in talkshows verschijnen om hun beklag te doen.

Driessen maakt zijn ergernis woensdag kenbaar in een video-item van Veronica Inside. "Ophouden, ophouden met die twee clubs. Werkelijk waar, dan zitten die twee directeuren bij Beau, afgelopen vrijdag. En dan hebben we het over het imago van het betaalde voetbal." De journalist zag het optreden van de bestuurders van Cambuur en De Graafschap met verbazing aan. "En dan vertelt die meneer van Cambuur (De Graaf, red.) waarom RKC Waalwijk moet degraderen en waarom RKC geen rechtszaak mag aanspannen."

"Dat is toch zijn zaak helemaal niet? Dan hebben we het over onderlinge solidariteit bij clubs. Waar bemoeit hij zich mee?", vraagt de verontwaardigde Driessen zich hardop af. "En vervolgens laten ze de helft van de argumenten weg om hun eigen zaak te bepleiten." De journalist schat de promotiekansen van Cambuur en De Graafschap dan ook niet hoog in. "Ik denk echt dat de rechter er hele korte metten mee maakt."

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht doet donderdagavond rond 19.00 uitspraak, zo weet onder meer het Algemeen Dagblad te melden. Beide partijen kunnen daarna in hoger beroep gaan. Cambuur en De Graafschap kunnen eventueel ook wachten op de buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waarin wellicht alle profclubs zich uitspreken over de invulling van de promotie-degradatieregeling.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.