Ajax heeft nog geen contact gehad met terugkerende miljoenenaankoop

Lisandro Magallán speelt dit seizoen op huurbasis voor Deportivo Alavés en de Basken hebben ook de optie om de 26-jarige verdediger definitief in te lijven. De Argentijn, die ruim een jaar geleden door Ajax voor negen miljoen euro werd overgenomen van Boca Juniors, bevestigde afgelopen weekend echter al dat hier geen sprake van zal zijn, waardoor hij terug zal keren naar Amsterdam.

Zijn zaakwaarnemer Steinar Dietz laat woensdag in gesprek met Ajax Showtime weten dat er nog geen contact is geweest tussen Magallán en de club waar hij nog tot medio 2023 onder contract staat: “Er is nog geen gesprek geweest. Hij focust zich op het uitspelen van de Spaanse competitie”, stelt Dietz.

Hakim Ziyech in tranen bij afscheid van Ajax in Tuschinski

In Spanje wordt er inmiddels druk gesproken over het hervatten van LaLiga: “Het is nog niet duidelijk wanneer de competitie hervat wordt. Mogelijk beginnen ze weer op 12 juni. Zodra dat duidelijk is, gaan we met Ajax praten.” Magallán kan zich mogelijk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aansluiten bij zijn eigenlijke werkgever, al is het nog niet precies duidelijk hoeveel van deze trainingen hij mee kan maken.

Wat wel duidelijk is, is dat de stopper te maken zal krijgen met flink wat concurrentie. Trainer Erik ten Hag heeft momenteel al Joël Veltman, Daley Blind, Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Perr Schuurs en Jurriën Timber tot zijn beschikking voor de posities centraal achterin: “Dan wordt het dringen inderdaad. We zijn ook afhankelijk van de mutaties bij Ajax”, zegt Dietz daarover.