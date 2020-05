‘Zij waren buitenaards, daar komen Salah, Mané en Firmino niet bij in de buurt’

Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané maken al enige tijd veel indruk in de voorhoede van Liverpool, maar volgens Gary Neville beschikken the Reds momenteel niet over de beste aanvalslinie in de Premier League ooit. De voormalig rechtsback van Manchester United geeft de voorkeur aan zijn oud-ploeggenoten Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez en Wayne Rooney, die met name in het seizoen 2007/08 enorm succesvol waren.

Voornoemd trio kwam twaalf jaar geleden tot een gezamenlijk aantal van 79 doelpunten in alle competities. Het leverde Manchester United de landstitel en de Champions League op. "Tévez was in combinatie met Ronaldo en Rooney echt adembenemend goed, haast buitenaards", concludeert Neville in The Football Show van Sky Sports. "En dan heb ik het niet alleen over de kwaliteiten van deze spelers. Ze namen ook een soort egoïstische, verschrikkelijke en nare vastberadenheid met zich mee."

"Ronaldo was wel een ander soort speler, nooit gemeen op het veld en ook niet betrokken bij opstootjes", aldus Neville, die gelijk het verschil met Tévez en Rooney aangeeft. "Dat waren echte straatvechters. Maar desondanks beschikten ze over enorm veel kwaliteiten. Er was echt iets bijzonders aan dat trio in de aanval" De oud-verdediger rept zelfs over het ‘beste aanvalstrio in de geschiedenis van de Premier League’. "Daar komt echt niemand bij in de buurt."

"Mané, Salah en Firmino zijn ook geweldig, begrijp me niet verkeerd", vervolgt Neville zijn vergelijking. "En ook voor Raheem Sterling, Sergio Agüero en Leroy Sané bij Manchester City heb ik veel bewondering. Maar Tévez, Ronaldo en Rooney op de toppen van hun kunnen, daar kan echt geen enkele aanvalslinie tegenop", aldus de oud-verdediger van Manchester United.