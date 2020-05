‘Dat wil ik heel graag bij Ajax, en dan de stap naar een Europese topclub’

Razvan Marin wijst Dusan Tadic in de rubriek Real Talk op Instagram Stories aan als zijn favoriete ploeggenoot bij Ajax. De vorig jaar van Standard Luik overgenomen middenvelder heeft in zijn eerste seizoen in Amsterdam veel geleerd van de Servische aanvoerder, terwijl Tadic ook buiten het veld een grote steun is voor Marin, die bij Ajax niet kan rekenen op een vaste plaats op het middenveld.

"Hij is op de eerste plaats enorm professioneel", deelt Marin een groot compliment uit aan Tadic. "Hij doet altijd wat extra’s en doet oefeningen voor én na de training. Ik leer veel dingen van hem. Zowel op als buiten het veld. Natuurlijk ga ik ook goed om met andere teamgenoten, maar met hem ga ik ook nog wel eens uiteten of iets dergelijks. Hij is als een grote broer voor me."

Marin heeft daarnaast ook een goede band opgebouwd met Quincy Promes en Klaas-Jan Huntelaar. "Klaas-Jan zorgt altijd voor de positieve vibes!", aldus de jonge middenvelder, die gelijk zijn ambities voor komend seizoen naar voren brengt. "Ik wil heel graag basisspeler worden bij Ajax. Als ik het dan hier goed doe, zou ik graag de stap willen maken naar een Europese topclub."

De 21-voudig international van Roemenië hoopt dat trainer Erik ten Hag hem na de zomerstop op een andere manier gebruikt bij Ajax. "Ik denk dat ik het beste tot mijn recht kom op de ‘nummer 8-positie.’ Bij Ajax speel ik vaak kort voor de verdediging, maar ik denk dat ik beter ben als dynamische middenvelder." Marin kwam voor de coronacrisis tot zeventien wedstrijden in het shirt van Ajax, met twee assists als resultaat. De miljoenenaankoop van vorig jaar zomer wist nog niet te scoren voor de Amsterdamse club.