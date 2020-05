‘Toen ik nog Miss Nederland was, kreeg ik veel berichtjes van voetballers’

FHM en Voetbalzone gaan in aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe FHM 500 op zoek naar de WAG 2020! Nadat Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong tweemaal met de prijs aan de haal ging, is het tijd voor een nieuwe winnares. In tijden van de coronacrisis doen we grondige desk research, leggen we contact met een aantal nieuwe voetbalvrouwen en leren we ze op afstand beter kennen. In deze aflevering zoekt Justus contact met Nathalie den Dekker. Deze dame heeft een relatie met een keeper van Feyenoord: Nick Marsman. Nathalie zelf maakte furore als Miss Nederland en schudde bij de Miss Universe-verkiezing onder meer de hand van Donald Trump. Naast haar modellenwerk is ze tevens presentatrice en strafrechtadvocate. Hoogtijd om eens nader kennis te maken!

De omslagfoto is gemaakt door Paul Bakker.

