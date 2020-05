Cevher Toktas bekent moord op 5-jarig zoontje: ‘Ik heb nooit van hem gehouden’

Cevher Toktas heeft voor grote opschudding gezorgd in Turkije. De verdediger van Bursa Yildirim bekende vorige week aan de politie zijn vijfjarige zoontje Kasim te hebben vermoord. Het jongetje was elf dagen daarvoor in het ziekenhuis overleden aan wat in eerste instantie werd beschouwd als de gevolgen van het coronavirus. Toktas blijkt echter zelf verantwoordelijk te zijn geweest voor de dood van zijn zoontje.

Volgens berichtgeving uit Turkije bracht de 32-jarige Toktas, die in het verleden met Hacettepe Spor in de Süper Lig actief was, het jongetje op 23 april vanwege aanhoudend gehoest en een hoge koorts naar het ziekenhuis. De vijfjarige en zijn vader werden daarop meteen in quarantaine geplaats, aangezien het jongetje symptomen vertoonde van het coronavirus.

Toktas riep later die dag de dokters terug naar de kamer waar zijn zoontje lag met de boodschap dat het jongetje moeite had om adem te halen. Hij werd vervolgens op de intensive care geplaatst, waar hij nog geen twee uur later overleed. Aangezien ademhalingsproblemen veelvoorkomend zijn bij patiënten met het coronavirus, werd het overlijden van het jongetje in eerste instantie beschouwd als een ‘natuurlijke dood’.

Elf dagen later meldde Toktas zich echter op het politiebureau met de boodschap dat hij verantwoordelijk is voor het overlijden van zijn zoontje: “Ik heb een kussen op zijn gezicht gedrukt terwijl hij op zijn rug lag. Dat kussen heb ik een kwartier lang naar beneden geduwd zonder hem omhoog te halen”, heeft hij volgens lokale media verklaard. “Mijn zoontje vocht gedurende die tijd om lucht. Nadat hij stopte met bewegen, heb ik het kussen van zijn gezicht afgehaald. Daarna riep ik de dokters om de verdenking bij mij weg te halen.”

Toktas kwam naar eigen zeggen tot deze daad omdat hij ‘niet van de jongen hield’: “Na zijn geboorte heb ik nooit van mijn jongste zoontje gehouden, ik weet niet waarom. De enige reden dat ik hem die dag gedood heb, is omdat ik hem niet mocht. Ik heb verder geen geestelijke problemen.” Toktas is na zijn bekentenis gearresteerd en er hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.