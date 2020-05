‘Hij zei letterlijk: ‘I will cut your balls off’, ik moest erom lachen'

Mauricio García de la Vega heeft vorig jaar meer dan eens dreigende taal gebruikt richting medewerkers van Roda JC Kerkrade, zo laat clubicoon Eric van der Luer weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. De oud-middenvelder kon zelf ook totaal niet opschieten met de voormalig eigenaar van de Limburgse club en het tweetal stond zelfs tegenover elkaar in de rechtszaal, daar Van der Luer het totaal niet eens was met wat García de la Vega hem aanbood in het Parkstad Limburg Stadion.

"Mijn Mexicaanse vriend verzon en verdraaide alles om mij zo negatief mogelijk af te schilderen", verzucht Van der Luer, die vorig jaar september vertrok bij de Koempels. "Niemand kwam voor mij op, maar wat wil je? Ze waren allemaal bang." De voormalig scout en interim-trainer geeft een inkijkje in de werkwijze van de zakenman uit Mexico. "Toine van Mierlo (hoofdscout, red.) is bedreigd, jeugdtrainers zijn bedreigd. Door García de la Vega, ja. Hij schoof aan bij een vergadering van de academie. Een van de jongens had tot drie uur 's nachts een presentatie voorbereid, in het Engels. Die Mexicaan flikkerde alle sheets zó in de prullenbak. Hij ging geen cent in die opleiding steken."

"En wie in opstand zou komen, had een probleem", vervolgt Van der Luer zijn opmerkelijke terugblik. "Letterlijke woorden: ‘I've got a big knife and I am not afraid to use it. I will cut your balls off'’. Ik moest erom lachen." De oud-speler van Roda JC was dus niet onder de indruk van de dreigementen van García de la Vega, maar bij anderen zat de angst er wel degelijk in. "Maar zo'n toneelstukje maakt wel indruk op collega's, die hun baantje niet kwijt willen. Ik had niet verwacht dat ze tijdens die arbitragezaak ineens voor me zouden opkomen." Van der Luer mocht bij Roda JC blijven, maar moest dan wel een gedeelte van zijn salaris inleveren. Hij ging daar niet mee akkoord, waarna een arbitragezaak volgde. Uiteindelijk wisten beide partijen tot een schikking te komen.

Van der Luer had al heel snel een slecht gevoel bij García de la Vega, die vorig jaar zomer arriveerde in Kerkrade. "Hij stelde zich voor aan het personeel. Dit was dus een succesvolle private banker. Ik keek naar hem. Schoenen, horloge, riem, jasje. Het plaatje klopte gewoon niet", graaft de voormalig middenvelder in zijn herinnering. "De pers had hij gemeden. Via de keuken van de cateraar was hij het stadion ingekomen, via diezelfde weg ging hij ook weer naar buiten. Dat doe je niet, als je echt zo succesvol bent. Daarbij waren er op dat moment al karren stront uit Murcia over hem heen gekomen. Als zo iemand ineens bij jouw club opduikt, is er alle reden om je zorgen te maken." García de la Vega kreeg uiteindelijk geen toestemming van de KNVB om Roda JC over te nemen en vertrok ruim een halfjaar geleden uit Nederland.