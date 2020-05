‘Juventus onderneemt poging om De Jong en De Ligt te herenigen’

Barcelona en Juventus zijn al enige tijd met elkaar gesprek over een mogelijke ruildeal in de aankomende transferperiode en in de afgelopen weken werden onder meer Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Arthur Melo, Arturo Vidal en Ivan Rakitic genoemd als spelers die in een dergelijke deal van club kunnen wisselen. Naast deze middenvelders is volgens Sport ook de naam van Frenkie de Jong ter sprake gekomen.

De Catalaanse sportkrant weet woensdag namelijk te melden dat Juventus bij Barcelona heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden om de Oranje-international eveneens in een eventuele ruil te kunnen betrekken. La Vecchia Signora kreeg volgens de berichtgeving echter meteen te horen dat dit niet tot de opties behoort.

De Jong werd afgelopen zomer voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax en het bestuur van Barcelona ziet in de middenvelder een belangrijke speler voor het heden en voor de toekomst. Ondanks een debuutseizoen met ‘pieken en dalen’, is Barcelona volgens bovengenoemde sportkrant dan ook geenszins van plan om mee te werken aan een vertrek van De Jong.

Mundo Deportivo berichtte eerder op de woensdag overigens al dat Barcelona op zijn beurt heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Matthijs de Ligt, die Ajax een klein jaar geleden inruilde voor de Italiaanse grootmacht. Sport komt echter met een andere lezing: volgens de krant is zijn naam niet genoemd tijdens de gesprekken tussen de Catalanen en Juventus.