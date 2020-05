Ajax en PSV getipt: ‘Als er 10 miljoen wordt geboden, accepteren ze dat’

Hendrik Van Crombrugge wordt al geruime tijd genoemd als de mogelijke opvolger van André Onana bij Ajax, terwijl ook PSV belangstelling zou hebben voor de sluitpost van Anderlecht. De Belgische grootmacht is in de tussentijd in gesprek met de doelman over een nieuwe verbintenis, maar een akkoord tussen de twee partijen lijkt nog niet in zicht.

Zijn zaakwaarnemer Gunter Thiebaut laat in gesprek met RTBF weten dat Van Crombrugge in eerste instantie hoopt toch tot een overeenkomst met Anderlecht te kunnen komen. De belangenbehartiger laat de deur echter ook open voor een vertrek: “Het is onmogelijk om te zeggen hoeveel hij waard is, zeker gezien deze pandemie. Maar als een club tien miljoen euro biedt, geloof ik dat Anderlecht het meteen accepteert!”

Naast Ajax en PSV kan Van Crombrugge ook op belangstelling rekenen vanuit de Bundesliga en de Serie A: “Gezien Hendriks kwaliteiten, zou het logisch zijn dat zijn salaris wordt verhoogd. Ook omdat verschillende clubs concrete interesse hebben getoond. En dan niet als reservekeeper, daar zou hij niet mee akkoord gaan. Anderlecht weet dit ook en de club heeft hem al een voorstel gedaan. Dit vonden wij echter ontoereikend. We hopen dat we een compromis kunnen sluiten. Het is niet de bedoeling om te vertrekken, in tegendeel zelfs!”

“We zijn er niet op uit om meer druk bij het management van Anderlecht neer te leggen”, gaat Thiebaut verder over de club die momenteel in financieel zwaar weer verkeert. “Ten eerste omdat we weten dat er in deze huidige crisis andere prioriteiten zijn, maar boven alles omdat er vanuit Hendrik, en ook vanuit mijzelf, veel respect is voor Vincent Kompany en Michael Verschueren (technisch directeur, red.). Zij hebben hem de kans gegeven om de volgende stap in zijn loopbaan te zetten. Voor Hendrik is respect het belangrijkste van allemaal en als zaakwaarnemer voel ik dat ook zo.”