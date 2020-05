‘Dat zou ik zeggen als ik Ajax was, ik had al lang genoeg van zijn fratsen’

Ryan Gravenberch ligt nog tot medio 2021 vast bij Ajax en de Amsterdammers zijn al geruime tijd in gesprek over een contractverlenging voor de jonge middenvelder. Zaakwaarnemer Mino Raiola en Gravenberch zelf zijn echter nog niet akkoord gegaan met het voorstel van de club en Voetbal International berichtte een paar dagen geleden dat de twee wachten op een ‘duidelijk plan’. Dit nieuws is weer in het verkeerde keelgat geschoten bij Henk Spaan.

“Zou Ajax dat plan eens voor Mino op papier kunnen zetten? Dan lukt het hem vast om er een prijskaartje aan te plakken. Nou, zegt Ajax, we waren van plan hem eerst op ¬rolschaatsen te doen en daarna op een cursus tegelzetten, want de kantine moet worden gedaan”, reageert hij in Het Parool.

“Dat zou ik antwoorden als ik Ajax was, want ik had al lang genoeg van Mino met zijn fratsen.” Spaan verwijst als voorbeeld naar de onderhandelingen tussen PSV en Donyell Malen, die eveneens werden gevoerd door Raiola: “Hij was er op een slinkse manier achter gekomen wat Steven Bergwijn daar verdiende.”

“De onderhandelingen met PSV hebben net zo lang geduurd ¬totdat Raiola voor Malen het onderste uit de kan had gehaald. Dat is altijd en eeuwig het plan van Mino. Money, money. De rest is bullshit”, besluit de journalist. Gravenberch heeft naar verluidt ook verschillende opties in het buitenland en in de afgelopen maanden kwam onder meer een aantal Italiaanse topclubs, Manchester United en Barcelona langs als mogelijke gegadigden.