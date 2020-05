Timo Werner zorgt voor wrevel bij Bayern: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Bayern München is druk bezig met het versterken van de aanval voor volgend seizoen en de namen van onder meer Leroy Sané, Kai Havertz en Timo Werner worden al langere tijd aan der Rekordmeister gelinkt. Laatstgenoemde liet anderhalve week geleden echter weten een andere voorkeur te hebben en dat leidt weer tot verbazing in de Allianz Arena.

“Bayern is een geweldige club, dat staat buiten kijf. Hansi Flick heeft bewezen dat hij een heel goede trainer is. Maar áls ik zou vertrekken bij RB Leipzig, dan ga ik liever naar het buitenland dan naar Bayern”, waren de duidelijke woorden van de Duits international tegenover BILD.

Werners woorden zijn ook aangekomen bij Bayern en algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge keek er wel even van op, zo vertelt hij woensdag in gesprek met dezelfde boulevardkrant: “Ik word eigenlijk door niets meer verrast, maar dat een speler in alle openheid zo’n uitspraak doet als hij met een gerucht wordt geconfronteerd: dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Werners toekomst lijkt in Engeland te liggen, waar vooral Liverpool nadrukkelijk genoemd wordt. De aanvaller is door een clausule in zijn contract voor zestig miljoen euro op te pikken en is daarom voor veel clubs een interessante optie. Bayern is op zijn beurt dicht bij de komst van Sané.