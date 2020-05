‘Verrassende gegadigde realiseert met 60 miljoen PL-terugkeer Bale’

Real Madrid wil komende zomer dolgraag afscheid nemen van Gareth Bale, die met zijn salaris zwaar op de begroting van De Koninklijke drukt. In de voorbije jaren hebben zijn salaris en een eventuele transfersom een vertrek van de Welshe aanvaller uit Spanje altijd gedwarsboomd. Volgens FourFourTwo is Newcastle United nu echter bereid om het salaris van Bale over te nemen én aan de eisen van Real Madrid te voldoen.

Newcastle United staat op het punt om overgenomen te worden door investeerders uit Saudi-Arabië, die torenhoge ambities met the Magpies hebben. De huidige nummer dertien van de Premier League speelt sinds de berichten over de overname van drie- tot vierhonderd miljoen euro een vaste rol in het geruchtencircuit. Met Mauricio Pochettino zou er een grote naam klaarstaan om de nieuwe manager van Newcastle United te worden, terwijl ook de naam van Philippe Coutinho recent concreet gelinkt werd aan de club uit het noordoosten van Engeland.

Nu zou Newcastle United ook de terugkeer van Bale naar de Premier League kunnen en willen faciliteren. De dertigjarige aanvaller strijkt jaarlijks netto een bedrag van 16,5 miljoen op bij Real Madrid en wil dit graag behouden. Het torenhoge salaris van Bale vormde voorlopig altijd een obstakel voor zijn vertrek bij Real Madrid. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog door tot medio 2022 en de 79-voudig international voor Wales zou er geen problemen mee hebben om die verbintenis uit te dienen, in het geval een vertrek niet tot stand zou komen.

Newcastle United is niet alleen bereid om het torenhoge salaris van Bale over te nemen, maar wil Real Madrid tevens vijftig tot zestig miljoen betalen voor de aanvaller. Er zijn nog twee gegadigden voor Bale: Tottenham Hotspur en Inter Miami. The Spurs willen echter niet zover gaan als Newcastle United en bieden zowel een kleinere transfersom als een lager salaris. Het Inter Miami van David Beckham is naar verluidt wel bereid om Bale op jaarbasis 16,5 miljoen te betalen, maar gaat geen vijftig tot zestig miljoen naar Real Madrid overmaken.

Indien het daadwerkelijk van een transfer naar Newcastle United komt, ziet Real Madrid nog een aanzienlijk deel van de 101 miljoen die in 2013 aan Tottenham betaald werd terug. Bale speelde tot dusver 249 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 105 doelpunten en 67 assists. In dienst van de Spaanse topclub won hij voorlopig vier keer de Champions League, vier keer het WK voor clubteams, een Spaanse landstitel en een Copa del Rey.