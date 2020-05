Topscorer Jong PSV heeft ondanks optie geen toekomst in Eindhoven

PSV gaat niet definitief in zee met Cyril Ngonge. De negentienjarige aanvaller werd gedurende het afgelopen seizoen gehuurd van Club Brugge en de Eindhovenaren hadden de optie om hem voor 750 duizend euro definitief in te lijven. Het Eindhovens Dagblad heeft dinsdag echter van zijn management te horen gekregen dat PSV deze optie laat lopen.

Ngonge speelde in het afgelopen seizoen zijn wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Op het tweede niveau wist hij in 22 wedstrijden 7 keer het net te vinden, waarmee hij de topscorer van de beloftenploeg werd. Ook was hij goed voor drie assists.

Deze prestaties leidden er eveneens toe dat hij tijdens de Eredivisie-wedstrijden tegen AZ en Sparta Rotterdam plaats mocht nemen op de bank bij de hoofdmacht. Tot een officieel debuut kwam het echter niet voor Ngonge, die in het verleden al wel vijf wedstrijden voor het eerste Club Brugge speelde, waaronder tegen Atlético Madrid in de Champions League.

Ngonge zal, terwijl hij op zoek gaat naar een nieuwe club, voorlopig wel door blijven trainen bij Jong PSV. Zijn management laat tegenover bovengenoemde regionale krant weten dat verschillende buitenlandse clubs inmiddels naar het talent hebben geïnformeerd. Ngonge ligt nog tot medio volgend jaar vast bij Club Brugge.