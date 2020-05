Linssen: ‘Het bod van Feyenoord kon nog fors omhoog, dat vond ik vreemd’

Bryan Linssen ziet af van een transfer naar Feyenoord vanwege de manier waarop de Rotterdammers de onderhandelingen met de transfervrije aanvaller in zijn gegaan. De bij Vitesse vertrekkende linksbuiten deed eerder op de dinsdag al zijn verhaal tegenover Omroep Gelderland en is nu in gesprek met de Gelderlander dieper op de situatie ingegaan.

Linssen ontving tot zijn eigen verrassing na een ‘geweldig gesprek’ met technisch directeur Frank Arnesen een laag bod vanuit Rotterdam. “Dat bod stond in geen verhouding tot ons gesprek. Feyenoord gaf aan mij dolgraag te willen hebben. Maar het voorstel duidde er eerder op dat ze mij alleen zagen als versterking voor de breedte van de selectie”, blikt hij terug. Deze handelswijze van Feyenoord zorgde voor onbegrip bij het kamp-Linssen, dat een tegenvoorstel deed.

“Ik wil geen spelletjes spelen. Ik heb ook geen miljoen euro gevraagd. Maar na ons tegenbod kon het bod van Feyenoord nog fors omhoog. Dat vond ik vreemd. Ik kreeg zo nooit het topgevoel bij Feyenoord”, gaat hij verder. Er is bij Linssen, die aangeeft rekening te hebben gehouden met de ‘nieuwe omstandigheden in het profvoetbal’ echter geen sprake van rancune: “Feyenoord is een fantastische club. Een droom. Maar ik heb hier zelf ook mijn weg gekozen. Er lag uiteindelijk een bod en dat heb ik naast me neergelegd. Dit is mijn eigen beslissing.”

Aangezien de aanvaller eveneens een aanbieding van Vitesse naast zich heeft neergelegd, ligt zijn toekomst nu naar alle waarschijnlijkheid in het buitenland. Naast aanbiedingen uit China en Dubai kan Linssen ook rekenen op interesse van een club uit de ‘onderste helft’ van de Bundesliga: “Het buitenland is ook altijd mijn ambitie geweest. Feyenoord is afgeketst, maar mijn status blijft hetzelfde. Ik ben transfervrij, overleg goede statistieken en ik ben een ervaren prof. De coronacrisis speelt daarbij een rol. Dat geldt voor de onderhandeling met elke club.”