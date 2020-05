‘Nu mag ik bij Ajax weer laten zien wat ik kan, daar kijk ik heel erg naar uit’

Sven Botman speelde dit seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen. Door de coronacrisis is er in relatieve stilte een einde gekomen aan de huurperiode van de twintigjarige verdediger in Friesland, want hij is inmiddels teruggekeerd naar Ajax. “Ik ben de club en alle mensen heel erg dankbaar voor de kans die ik hier heb gekregen”, zegt Botman op de website van Heerenveen.

Botman nam dinsdag afscheid van zijn ploeggenoten bij sc Heerenveen. Nu de trainingen weer langzaam hervat worden, is de verdediger weer aangesloten bij zijn eigenlijke werkgever Ajax. “Het is fijn om iedereen nog even te zien. Ik heb het hier leuk en goed gehad met die jongens. Ergens is het toch jammer dat ik wegga. Ik ga ze zeker missen”, geeft Botman te kennen. In een eerder stadium werd al bekend dat hij volgend seizoen een kans zou krijgen bij Ajax. Botman werd tevens recentelijk in verband gebracht met Udinese en Norwich City.

Transferadvies Van de Beek van oud-leermeester: 'Daar moet hij stappen maken'

“Ik wilde me ontwikkelen en het team helpen tegendoelpunten te voorkomen. Ik denk dat dit aardig is gelukt. Heerenveen is een heel warme club. De club staat erom bekend volop kansen te bieden aan jonge spelers. Ik denk dat ik nu zelf ook een goed voorbeeld ben dat dit hier kan. Heerenveen heeft mij de kans gegeven om een completere speler te worden. Zowel als speler maar ook als mens ben ik hier gegroeid. Ik heb hier heel veel mooie momenten gehad en mijn best gedaan om er alles uit te halen. Nu mag ik bij Ajax weer laten zien wat ik kan. Ik kijk daar heel erg naar uit”, vertelt de verdediger. Hij zette begin maart zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract bij Ajax.

Hij noemt het ‘vreemd dat hij geen afscheid heeft kunnen nemen van de fans van Heerenveen, voor wie hij dertig keer in actie kwam dit seizoen. “Ik vind het jammer dat dit nu niet mogelijk is. De mensen hebben mij hier vanaf het begin gesteund. Dat geeft vertrouwen en is belangrijk voor een jonge speler. Ik wil het publiek dan ook bedanken voor de geweldige steun die ze ons dit seizoen gegeven hebben. Ik hoop op een dag nog op een normale manier afscheid te kunnen nemen.”