Verhuizing naar Turijn lonkt voor Van Drongelen

Paris Saint-Germain wil Julian Draxler betrekken in een deal met Internazionale voor Mauro Icardi, om zo de vraagprijs van zeventig miljoen euro neer beneden te brengen. De Duitse aanvaller wordt daarnaast ook begeerd door Hertha BSC. (Diverse Italiaanse media)

RB Leipzig kan de gehuurde Patrik Schick voor 26,5 miljoen euro definitief overnemen van AS Roma, maar vanwege de coronacrisis zijn er twijfels ontstaan. De Tsjechische aanvaller komt hierdoor nadrukkelijker in beeld bij Tottenham, dat een bod overweegt. (Corriere dello Sport)

De verdediger van Hamburger SV heeft zich in de kijker gespeeld bij David Vagnati, de nieuwbakken technisch directeur van

Real Betis is bereid om Willian Carvalho in de volgende transferperiode voor zestien miljoen euro te verkopen. De middenvelder werd al gevolgd door Internazionale en nu blijkt ook Leicester City een bod te overwegen. (O Jogo)