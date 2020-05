De Boer: ‘Ik kan de druk aan, maar dit is een manier om je toch te laten gelden’

Ronald de Boer zette in 2008 een punt achter zijn actieve loopbaan. De 49-jarige oud-middenvelder deed weliswaar een verkorte trainerscursus en werkte als trainer in de jeugdopleiding van Ajax, maar ging uiteindelijk niet verder in het trainersvak. De Boer legt in het programma Geknipte Gasten van BNNVARA uit waarom hij uiteindelijk aan de slag is gegaan als analist.

Presentator Özcan Akyol vraagt zich af of De Boer onbezorgd in het leven staat. “Het is niet zo dat ik denk: ik zie wel wat er morgen gaat gebeuren. Ik denk na over het contract met FOX, ik hoop dat ik daar nog heel veel jaren door mee mag gaan. Met Ajax als ambassadeur, dat is een soort erebaan”, geeft De Boer te kennen. Akyol wijst op broer Frank, die na zijn actieve loopbaan wel als trainer aan de slag ging en tot dusver bij Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United werkte.

“Ik denk dat ik de druk aan kan, maar dat dit een manier is om je toch te laten gelden in het voetbal. Want het voetbal blijft toch hoofdzaak nummer één in mijn leven. Ik vind dit een hele prettige manier van leven”, verklaart de oud-middenvelder van Ajax, FC Twente, Barcelona, Rangers, Al-Rayyan en Al-Shamal. Tegenwoordig is hij actief als analist voor FOX Sports, terwijl hij bij Ajax een rol als ambassadeur bekleedt.

“Het is geen 24-uursbaan, zoals mijn broer heeft. Hij heeft een baan met positieve én stressvolle moment. Ik heb dat minder. Natuurlijk heb ik kopzorgen, met mijn kinderen of dat het contract doorgaat. Ik word een vijftiger en wil niet over twee jaar niks doen”, zegt De Boer. “Mijn doel is om dat vast te houden en beter uit te voeren. Dat mensen denken: dat is een waardevolle asset voor ons bedrijf. Een waardevolle werknemer. Ik heb twee leuke banen, ik ben tevreden met hoe ik dat invul afgelopen jaren.”