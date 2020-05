Frenkie de Jong geniet van lekkernij; Kökcü geeft subliem antwoord op kritiek VI

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong vierde dinsdag zijn 23ste verjaardag. De middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal werd door vriendin Mikky Kiemeney getrakteerd op een zelfgebakken appeltaart.





Andrés Iniesta vierde maandag zijn 36ste verjaardag en bedankte zijn volgers op Instagram een dag later voor alle felicitaties.





Orkun Kökcü werd onlangs bekritiseerd in het televisieprogramma Veronica Inside, nadat hij op social media had gepronkt met een Mercedes van minstens 200.000 euro. De Feyenoorder bewees deze week echter niet alleen aan zichzelf te denken: op gepaste afstand overhandigde hij namelijk een stapel waardebonnen aan het Leger des Heils.





De documentaire The Last Dance over de carrière van oud-topbasketbalspeler Michael Jordan heeft ook in de voetballerij veel losgemaakt. Zlatan Ibrahimovic en Hedwiges Maduro kwamen dinsdag op Twitter superlatieven tekort voor de productie.





Nice to see The Last Dance. Now you see how it is to play with a Winner. Either you like it or not. If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY