‘Feyenoord liep met ‘niet serieus te nemen bod’ meteen achter feiten aan’

Feyenoord werkte in de afgelopen weken aan de transfervrije komst van Bryan Linssen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de Rotterdammers verder moeten kijken. Technisch directeur Frank Arnesen en trainer Dick Advocaat lieten eerder op de dinsdagavond in gesprek met Voetbal International al weten dat de twee partijen niet tot een akkoord zijn gekomen en Linssen zelf doet dat ook tegenover Omroep Gelderland.

“Dat gaat niet door”, stelt Linssen, die Feyenoord wel een ‘fantastische club’ noemt. De linksbuiten sprak niet met Advocaat, maar voerde wel uitvoerige gesprekken met Arnesen. “De coronacrisis maait alles omver. Als Feyenoord komt, zeg je daar niet direct nee tegen. We zijn er inderdaad niet uitgekomen, dat klopt. Mijn gevoel moet wel overeenkomen met redelijke normen.”

Advocaat moet komst Linssen uit hoofd zetten: ‘Voorstel was in orde’

“Ik heb ook altijd gezegd dat ik een club in het buitenland zie zitten. Die stap maak ik nu het liefst. Ik heb daar een aantal mooie opties”, voegt hij toe. Omroep Gelderland weet op gezag van ‘bronnen uit het kamp-Linssen’ weten dat Feyenoord zichzelf bij zijn eerste aanbieding al in de voet geschoten heeft.

De Rotterdammers zouden in eerste instantie met een ‘niet serieus te nemen’ voorstel zijn gekomen, waardoor Linssen zich ook niet serieus genomen voelde. Een aanzienlijk hoger bod van Feyenoord kon dat gevoel niet meer wegnemen. Linssen wacht nu geduldig af en kan uit meerdere buitenlandse clubs kiezen: “Voorlopig laat ik alles op me afkomen en doe ik wat mijn gevoel zegt.”