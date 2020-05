Koerswijziging in Barcelona kan gevolgen hebben voor Ajax

Bayern München is voor aankomende zomer op zoek naar een nieuw rechtsback en Sergiño Dest wordt al geruime tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar der Rekordmeister. De vleugelverdediger van Ajax is echter niet de enige optie voor de Duitse grootmacht, zo weet Catalunya Ràdio te melden.

Barcelona is volgens de berichtgeving uit Spanje namelijk bereid om naar aanbiedingen voor Nélson Semedo te luisteren en Bayern is naar verluidt een van de gegadigden voor de Portugees international. De concurrentie voor Semedo is echter fors, daar ook Paris Saint-Germain en Manchester City de naam van de rechtsback op het lijstje hebben gezet.

Barcelona is volgens Catalunya Ràdio niet langer voor de volle honderd procent overtuigd van de kwaliteiten van Semedo en zou daarom bereid zijn om, tegen de juiste prijs, afscheid te nemen van de verdediger. Met een gehanteerde vraagprijs van vijftig miljoen euro lijkt hij echter wel flink duurder uit te vallen dan Dest, voor wie eerder een transfersom van om en nabij de twintig miljoen werd geopperd.

Als Bayern afhaakt voor Dest en hij in de aankomende transferperiode alsnog bij Ajax wil vertrekken, lijkt de Amerikaans international overigens ook in de Premier League terecht te kunnen. Volgens Calciomercato is Tottenham Hotspur namelijk eveneens geïnteresseerd in de negentienjarige verdediger. Dest ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in Amsterdam.