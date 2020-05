Eredivisie verliest opnieuw kunstgrasveld: ‘Er is niets prachtiger dan dat’

VVV-Venlo speelt vanaf volgend seizoen weer op natuurgras, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De afgelopen zeven jaar werd er in het Covebo Stadion, ook wel bekend als De Koel, gespeeld op een kunstgrasmat, maar deze wordt vanaf 13 mei verwijderd. De ondergrond en de toplaag van de huidige kunstgrasmat wordt ‘opgepakt’ en verhuisd naar eersteklasser Venlosche Boys.

“Wij zijn verheugd dat we kunnen melden weer over te gaan op natuurgras in De Koel”, zo licht algemeen directeur Marco Bogers toe op de website van VVV. “Betaald voetbal wordt van oudsher op natuurgras gespeeld. En zeg nou zelf, spelen op écht gras... Er is niets prachtiger dan dat. In een dergelijk stadion als De Koel, met een grote nostalgische waarde, hoort natuurgras er ook gewoon bij. Daarbij is het dé ideale periode om deze overstap te maken omdat we zeker weten dat de competitie later gaat starten.”

“Uiteraard hebben wij destijds weloverwogen keuzes gemaakt bij de aanleg van kunstgras. Daar lagen toen onder andere financiële redenen aan ten grondslag, evenals een keuze in belastbaarheid. Nu is de situatie echter zo, dat het exploitatietechnisch gezien zeer interessant is voor ons om over te gaan op natuurgras. Wij hebben de afgelopen tijd een businesscase gemaakt die het voor de club financieel interessant maakt”, stelt Bogers. Hierin is de ‘mogelijkheid tot ontvangst van gelden die voortkomen uit inkomsten van clubs die uitkomen in Europese clubcompetities’ meegenomen.

Verder werkt VVV aan een concept waarin supporters de mogelijkheid krijgen om eigenaar te worden van een stuk gras. De Venlonaren, die het Eredivisie-seizoen besloten op de dertiende plaats, zijn de derde Eredivisie-club in korte tijd die besluit om afscheid te nemen van zijn kunstgrasmat. Eerder besloten ook ADO Den Haag en PEC Zwolle de overstap naar natuurgras te maken.