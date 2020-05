Transferadvies voor Van de Beek: ‘Zij kunnen hem nog beter maken’

Wim Jonk werkt tegenwoordig als hoofdtrainer van FC Volendam, maar was in het verleden hoofd jeugdopleiding bij Ajax. Bij de Amsterdammers werkte de 53-jarige oud-middenvelder nauw samen met Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. In onderstaande video laat Jonk zich uit over de keuze van De Ligt voor Juventus, terwijl hij Van de Beek van transferadvies voorziet.