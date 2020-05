‘Ajax strijdt met twee clubs om tienvoudig international met forse vraagprijs'

Ajax is nog altijd in de markt voor César Montes, zo weet Marca dinsdag te melden. De Amsterdammers zijn echter niet de enige club met belangstelling voor de 23-jarige verdediger, want ook FC Porto en Valencia zouden in de markt zijn. De Spaanse club zou zelfs al de eerste stappen hebben ondernomen om Montes los te weken bij Monterrey en heeft ‘meer voor hem over’ dan de concurrentie.

Het is niet de eerste keer dat Ajax in verband gebracht wordt met Montes. In de zomer van 2018 viel de naam van de tienvoudig Mexicaans international al eens in Amsterdam. Verder werd Montes destijds gelinkt aan PSV en meerdere Belgische clubs. Een kleine twee jaar geleden was hij bij Monterrey nog in het bezit van een tot medio 2020 lopend contract, maar dat is in de tussentijd opengebroken en verlengd tot december 2022.

Marca schrijft dat Monterrey recent heeft geprobeerd om Montes andermaal een nieuw contract te laten tekenen, maar daar is de Mexicaanse werkgever van Vincent Janssen niet in geslaagd. Dat heeft invloed op de onderhandelingspositie van Monterrey, al zou Rayados desondanks nog een bedrag van acht miljoen euro verlangen voor de 1,95 meter lange verdediger. Valencia is al concreet bezig met de komst van Montes, al is er vooralsnog niet gesproken met Monterrey.

Valencia is op zoek naar een centrumverdediger en zou om die reden van plan zijn verder te gaan dan zijn concurrenten, zo klinkt het vanuit Spanje. Montes werd opgeleid door Monterrey en speelde voorlopig al 173 wedstrijden in de hoofdmacht van de Mexicaanse club. Op 14 juli 2017 maakte Montes zijn debuut voor de nationale ploeg van Mexico, in de wedstrijd op de Gold Cup tegen Jamaica, en tot dusver speelde hij tien interlands voor El Tri. Indien Montes de overstap maakt naar Ajax, treft hij met Edson Álvarez een landgenoot bij Ajax. Álvarez werd afgelopen zomer door de Amsterdammers voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América, maar kende een moeizaam eerste seizoen.

In de huidige situatie lijkt het overigens niet aannemelijk dat Ajax acht miljoen op tafel gaat leggen voor een nieuwe centrumverdediger. Trainer Erik ten Hag liet onlangs weten dat door de coronacrisis en de bijbehorende gevolgen alle ‘seinen voorlopig op rood staan’. “Dat kan ik ook wel begrijpen, want we zitten in een onzekere periode. Ajax zit nu financieel nog in een goede positie, maar dat verandert als de coronacrisis te lang gaat duren”, zo tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van Ten Hag.